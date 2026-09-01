일본 충격 대반전, 손흥민 사우디 1920억 단칼에 거절했는데...'알 이티하드 이적 합의' 日 에이스 돈 보고 이적 결정→최종 불발

사진=원풋볼

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[스포츠조선 김대식 기자]일본을 뒤흔든 도안 리츠의 사우디아라비아 이적이 결국 무산됐다.

독일 스카이 스포츠의 플로리안 플레텐베르크 기자는 1일(이하 한국시각) 개인 SNS를 통해 "리츠의 알 이티하드 이적이 최종 무산되었으며, 사우디아라비아 클럽 측도 이 사실을 최종 통보받았다. 아인트라흐트 프랑크푸르트)는 여전히 선수 매각이 필요하며 이를 원하고 있다. 휴고 라르손을 두고 풀럼과 진행 중인 협상은 계속 이어지고 있다"고 보도했다.

일본에 충격적인 반전이 벌어졌다. 이번 여름 이적시장 막판 리츠는 독일 분데스리가를 떠나 사우디 이적을 원했다. 알 이티하드가 관심을 보이자 프랑크푸르트를 떠나려고 했다. 이미 협상은 다 끝난 것처럼 보였다.

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31일 독일 유력 매체인 키커는 '원래 리츠는 프랑크푸르트의 이번 시즌 주전 멤버로 구상되어 있었다. 하지만 프랑크푸르트가 이번 여름 이적 시장에서 이적 수익이 시급한 상황이라, 아디 퓌터 감독은 이 쓰라린 현실을 받아들여야만 한다. 리츠가 팀을 떠나기 때문이다. 프랑크푸르트와 알 이티하드 간의 이적 협상이 합의에 이르렀다. 불과 1년 전 SC 프라이부르크에 2100만유로(약 333억원)를 지불하고 도안을 영입했던 프랑크푸르트는 이번에 최소 1700만유로(약 270억원)는 회수하게 된다. 이제 이적 완료까지는 마지막 행정 절차만 남아 있다'고 보도했다.

사진=플레텐베르크 SNS

알 이티하드가 리츠에게 보였던 관심은 2023년 손흥민 영입 실패부터 출발한다. 당시 글로벌 스포츠 매체 ESPN은 '알 이티하드는 이적료 6000만유로(약 960억원)와 보너스를 포함한 오프닝 비드를 통해 손흥민을 영입할 준비가 완료했다. 사우디 최고 클럽들은 이번 여름 많은 프리미어리그(EPL) 스타에게 관심을 가지고 있다. 손흥민은 가장 최근에 눈에 띄는 이름으로 부상하고 있다'고 보도한 바 있다. 손흥민에게 제시한 연봉은 무려 3000만유로(약 480억원)로 알려졌으며 4년 계약을 추진했다.

손흥민의 대답은 거절이었다. 손흥민 영입에 실패한 알 이티하드는 2024년 여름 애스턴 빌라에서 뛰던 디아비를 영입했다. 손흥민을 위해 준비했던 6000만유로의 이적료로 데려왔다. 디아비는 알 이티하드에서 무난한 활약을 하다가 이번 여름 옛 소속팀인 독일 바이엘 레버쿠젠으로 돌아가기로 합의했다. 알 이티하드는 또 대체자가 필요했고, 타깃은 리츠였다.

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AFP연합뉴스

1998년생 리츠는 일본 국가대표 에이스다. 감바 오사카에서 활약한 뒤 네덜란드 호로닝언으로 이적해 유럽 진출에 성공했다. PSV 에인트호번을 거쳐서 2022년 여름 독일 프라이부르크에 입성했다. 프라이부르크에서 맹활약한 후 지난 시즌 프랑크푸르트 선수가 됐다. 프랑크푸르트에서의 경기력은 아쉬운 쪽에 가까웠다.

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그래도 일본 국대에서의 중요성은 여전했다. 모리야스 하지메 일본 감독의 전폭적인 신뢰를 받아 2026년 북중미월드컵에도 출전했다. 지금까지 A매치 경험은 69경기, 11골이다. 국대 핵심 전력이 사우디로 향한다는 소속에 일본에서도 의견이 분열되기도 했다.

하지만 이적은 최종적으로 불발됐다. 아직은 어떤 이유에서 리츠의 알 이티하드 이적이 무산됐는지는 알려지지 않고 있다.