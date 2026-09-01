韓 축구 희소식! '괴물 수비수' 김민재 압도적 존재감…'부상 눈물' 日 국가대표 이토 히로키 결국 바이에른 뮌헨 떠난다

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 국가대표 수비수 이토 히로키가 결국 바이에른 뮌헨(독일)을 떠날 것으로 보인다.

독일 언론 'TZ'는 1일(이하 한국시각) 독일 분데스리가 각 구단의 이적 가능성을 보도했다. 이 매체는 '이토가 여름 이적 시장 마감 전에 바이에른 뮌헨을 떠날 가능성이 있다. 바이에른 뮌헨은 지난 2024년 슈투트가르트(독일)에서 2350만 유로에 이토를 영입했다. 하지만 그는 아직 주전 자리를 확보하지 못했다. 부상 등으로 단 31경기 출전에 그쳤다. 이토는 현재 아약스(네덜란드)의 관심을 받고 있다. 이토는 바이에른 뮌헨과 2028년까지 계약한 상태'라고 했다.

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빈센트 콤파니 감독이 이끄는 바이에른 뮌헨은 또 한번 정상을 정조준한다. 바이에른 뮌헨은 2025~2026시즌 독일 분데스리가, DFB-포칼컵에서 2관왕을 차지했다.

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올 시즌 출발이 좋다. 바이에른 뮌헨은 지난달 23일 도르트문트와의 2026~2027시즌 프란츠 베켄바워 슈퍼컵에서 우승을 차지했다. 슈투트가르트와의 독일 분데스리가 개막전에서도 5대1 완승을 거뒀다.

승리의 중심엔 '괴물 수비수' 김민재가 있었다. 김민재는 슈퍼컵에서 풀타임 활약하며 우승에 힘을 보탰다. 개막전에서도 마찬가지였다. 김민재는 개막전에 다요 우파메카노와 짝을 이뤄 선발 출격했다. 그는 84분을 뛰며 대승에 앞장섰다. 콤파니 감독은 김민재를 비롯해 해리 케인 등 주축 일부를 벤치로 불러들여 체력까지 아꼈다.

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김민재는 한때 3옵션으로 분류되기도 했지만, 올 시즌 초반 안정적인 경기력으로 팀 핵심임을 공고히했다. 반면, 이토는 팀을 떠나야 할 상황이다. 이토는 잦은 부상 탓에 고개를 숙였다. 2025~2026시즌 분데스리가 선발은 10회에 불과했다. 그는 올 시즌 개막전에서도 벤치만 지켰다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com