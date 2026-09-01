눈 앞에서 '경쟁자' 블라호비치 해트트릭 지켜본 오현규. 교체투입에도 무득점...베식타시는 초룸에 6-2 대승 '3위 점프'

사진=베식타시

사진=베식타시

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]'국대 공격수' 오현규가 팀의 화력쇼를 지켜봐야만 했다.

베식타시는 1일(한국시각) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 열린 초룸과의 2026~2027시즌 튀르키예 쉬페르리그 3라운드 홈 경기에서 두샨 블라호비치의 해트트릭을 앞세워 6대2 대승을 거뒀다. 개막전 승리 후 2라운드에서 패했던 베식타시는 이날 다시 승리하며 3위로 올라섰다.

오현규는 이날 벤치에서 출발했다. 대신 블라호비치가 선발로 나섰다. 오현규는 지난 시즌 최고의 활약을 펼쳤다. 오현규는 1월 이적시장에서 헹크를 떠나 베식타시 유니폼을 입었다. 영입 당시만 해도 의심의 눈초리를 받았지만 오현규는 데뷔전 데뷔골의 기세를 몰아 3경기 연속골까지 터트리면서 완벽하게 성공한 영입이라는 걸 증명했다. 16경기 8골 4도움으로 후반기를 마무리하면서 오현규는 다음 시즌에도 베식타시의 9번 자리를 확고하게 지킬 것으로 보였다.

Advertisement

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

그러나 오현규를 데려온 세르겐 얄츤 감독이 베식타시와 이별하면서 상황이 급변했다. 빈센초 이탈리아노 신임 감독은 오현규를 썩 신뢰하지 않았다. 새로운 스트라이커를 원한 베식타시는 블라호비치, 로멜로 루카쿠 등 여러 대형급 스트라이커와 접촉하면서 매물을 탐색했다. 블라호비치는 베식타시의 관심을 거절하는 것처럼 보였지만 피오렌티나 시절 스승인 이탈리아노 감독과 베식타시에서 제안한 파격적인 조건에 결국 이적을 수락했다.

블라호비치는 근래 들어서 베식타시가 영입한 가장 이름값 있는 선수다. 오현규를 밀어내고 단숨에 주전 스트라이커로 등극했다. 이후 오현규가 팀을 옮겨야 한다는 분석이 이어졌지만, 오현규는 팀에 남았다. 초반 부진한 모습을 보이던 오현규는 21일 카우노 잘기리스(리투아니아)와의 2026~2027시즌 유로파리그(UEL) 플레이오프(PO) 1차전 홈 경기에서 선발 출전해 시즌 첫 골을 터뜨렸다. 이어 팀의 쐐기골까지 관여하는 맹활약을 펼쳤다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 오현규가 판정에 항의하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

Advertisement

이어 24일 알란야스포르와의 2라운드에서도 전반 19분 상대 골망을 흔들었다. 오현규는 왼쪽에서 올라온 크로스를 머리로 깔끔하게 마무리했다. 오현규는 골을 확신하고 있었다. 곧바로 골 세리머니를 펼치면서 리그 첫 골을 자축했지만 주심은 반칙을 선언했다. 주심은 오현규가 알리티의 유니폼을 잡아당겼다는 제스처를 보였다. 구단은 '오현규가 경합 중이던 상대 선수를 따돌리고 골을 넣었다. 그러나 주심은 상대 선수가 과장되게 넘어졌다는 이유로 우리의 득점을 취소했다'며 분노했다.

Advertisement

흐름을 찾는 듯 했지만 이날 블라호비치가 맹활약을 펼치며 다시 주도권이 넘어간 모습이었다. 베식타시는 전반 9분 바츠라프 체르니의 선제골에 이어 전반 43분 블라호비치의 페널티킥 추가 골이 이어지며 쉽게 경기를 풀어갔다.

Advertisement

전반을 2-0으로 마친 베식타시는 후반 7분 추격 골을 내주며 잠시 위기를 맞는 듯했다. 하지만 베식타시는 후반 14분과 후반 21분에 블라호비치가 연속골을 터트리고 해트트릭을 완성하며 순식간에 스코어를 4-1로 벌렸다. 오현규도 박수를 칠수 밖에 없는 활약이었다.

사진=베식타시 구단 공식 계정 캡처

베식타시는 후반 26분 블라호비치 대신 오현규를 투입해 공격진에 변화를 줬다. 베식타시는 오현규 투입 후에도 맹공을 이어갔다. 후반 28분 일한 파킬리, 후반 38분 아미르 무리요의 연속 득점이 터지며 대승을 완성했다. 오현규는 아쉽게 득점에 실패했다. 오현규는 리그에서 아직 무득점이다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com