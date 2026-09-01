"데드라인 필요없어" 맨시티, 마지막 날 '돈폭탄'→첼시와 2230억 이적료 협상 개시…페르난데스, EPL 최고 몸값 또 경신? 'BBC' 확인

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[스포츠조선 김성원 기자]맨시티가 여름이적시장 종착역을 앞두고 마지막 '돈 폭탄'을 준비하고 있다.

영국의 'BBC'는 1일(이하 한국시각) '맨시티는 미드필더 엔조 페르난데스 영입을 위해 첼시와 협상을 시작했다. 이적시장 마감일의 주요 이슈 중 하나로 꼽히는 가운데, 맨시티는 올여름 가장 비싼 이적료가 예상되는 계약을 향해 움직이고 있다'고 보도했다.

첼시는 2023년 1월 아르헨티나 출신의 페르난데스를 1억700만파운드(약 1985억원)에 영입했다. 페르난데스는 당시 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역사상 최고 이적료를 경신했다. 계약기간은 8년 6개월이었다.

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하지만 몸값에 비해 존재감은 떨어졌다. 페르난데스는 첫 EPL 시즌 무득점에 그쳤다. 지난 시즌에는 반등에 성공했다. EPL을 포함해 모든 대회에 출전해 54경기에 출전해 15골 7도움을 기록했다. 하지만 첼시는 10위에 머물며 고개를 숙였다.

2001년생인 페르난데스는 지난 3월 레알 마드리드 이적 가능성을 처음 언급했다. 그의 에이전트는 페르난데스가 이적료에 비해 저평가된 연봉을 받고 있으며, 팀을 떠나고 싶어한다고 공개적으로 밝혔다.

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첼시는 페르난데스의 이적료로 무려 1억2000만파운드(약 2230억원)을 책정했다. 지난달 한 차례 '데드라인'까지 제시했지만 성사되지 않았다.

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펩 과르디올라 감독과 이별한 맨시티는 지난 시즌 첼시를 이끌었던 엔조 마레스카 감독이 지휘봉을 잡고 있다. 페르난데스는 마레스카 감독의 '애제자'다.

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'BBC'는 '첼시는 페르난데스의 이적료로 최소 1억2000만파운드를 원하는 것으로 알려졌으며, 양 구단은 가격 협상을 진행 중'이라며 '마레스카 감독은 페르난데스와 다시 함께 하고 싶어한다. 페르난데스도 맨시티 이적에 긍정적인 반응을 보이고 있다'고 전했다.

그리고 '구단들이 합의에 도달할 수 있다면, 개인 조건은 문제가 되지 않을 것이며 이적은 신속하게 마무리될 것으로 예상된다'고 강조했다.

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EPL 최고 이적료는 지난해 여름 리버풀이 알렉산더 이삭을 영입하면서 지불한 1억2500만파운드(약 2320억원)이다. 25세의 페르난데스가 그 벽을 깰지도 주목된다.

EPL 여름이적시장은 2일 문을 닫는다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com