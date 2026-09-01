'韓 축구 에이스' 극찬 폭발! "이강인, 올 시즌 아틀레티코 마드리드에 매우 중요한 선수…항상 경기서 기회 만들어야"

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)을 향한 극찬이 계속되고 있다.

스페인 언론 '카데나세르'는 8월 30일(이하 한국시각) '키코 나르바에스는 파블로 바리오스의 복귀로 아틀레티코 마드리드의 전력이 크게 향상됐다고 강조했다. 또한, 그는 알렉스 바에나, 이강인, 아데몰라 루크만이 아틀레티코 마드리드의 핵심 선수라고 언급했다'고 보도했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 8월 30일 스페인 세비야의 라몬 산체스 피스후안에서 열린 세비야와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 3라운드 원정 경기에서 3대1로 이겼다. 이로써 아틀레티코 마드리드는 개막 3경기에서 2승1무(승점 7)를 기록했다.

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사진=EPA-EFE 연합뉴스

승리의 중심엔 이강인이 있었다. 이날 선발 출전한 이강인은 킥오프 4분 만에 날카로운 패스로 선제골을 도왔다. 오른쪽 측면에서 볼을 몰고 가던 이강인이 감각적인 왼발 패스로 페널티 지역 안으로 볼을 투입했다. 바에나가 침착하게 오른발 슛으로 득점을 완성했다. 이로써 이강인은 시즌 1호 도움을 기록했다. 이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 말라가와의 개막전에서 결승골을 넣으며 경기 최우수 선수(MVP)로 선정됐다. 비야레알과의 2라운드엔 처음으로 선발 출격했다. 공격 포인트를 기록하지 못했지만 예열은 마쳤다. 세비야 원정에서 또 다시 선발로 나서 시즌 첫 어시스트를 올렸다. 경기 뒤 스페인 현지 언론에선 이강인을 향해 칭찬을 쏟아냈다.

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아틀레티코 마드리드 '레전드' 키코도 마찬가지였다. 그는 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입고 1995~1996시즌 스페인 프리메라리가 정상에 올랐다. 키코는 "아틀레티코 마드리드는 공격수들이 도착하기를 기다리고 있다"며 "바리오스는 물론이고 이강인, 바에나는 올 시즌 매우 중요하다. 항상 경기에 나서서 기회를 만들어내야 한다. 체력적으로 100% 컨디션을 유지할 수 있을지 지켜봐야 한다. 후반전에는 속도가 느려지고 볼 컨트롤이 불안정했다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com