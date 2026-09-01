'억까 매체도 찬사 일색' 바이에른 남은 김민재, 獨 홀린 미친 활약...'초반 가장 돋보이는 선수', '투헬 시절과는 딴판' 극찬 세례→비결은 '프리시즌'

사진=AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 박찬준 기자]'괴물' 김민재를 향한 시선이 완전히 바뀌었다.

독일 '키커'는 1일(한국시각) '올 시즌 바이에른 뮌헨서 가장 돋보이는 선수는 단연 김민재'고 전했다. 이어 '그라운드 밖에서 목소리를 높이는 확성기 타입은 아니지만, 라커룸에서는 동료들에게 몹시 사랑받는 선수이자 경기장 위에서는 팀을 이끄는 확실한 원동력'이라고 극찬했다.

키커는 김민재에게 유독 박한 평가를 내렸던 매체다. 김민재가 좋은 모습을 보일때도 낮은 평점을 매기고, 김민재가 부진할때면 누구보다 앞장서 비판했다. 하지만 기류를 바꿨다. 키커는 '바이에른의 강도 높은 압박 축구는 김민재에게 완벽히 맞아떨어지는 옷이다. 5,000만 유로의 이적료에도 불구하고 벤치로 밀려나며 치명적인 실수를 범했던 투헬 감독 시절과는 완전히 딴판'이라고 했다.

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이 매체는 마지막으로 김민재가 더 굳건한 입지를 다질 것으로 내다봤다. 키커는 '바이에른의 '숨은 승점 사냥꾼' 김민재에게는 앞으로도 더 많은 출전 기회가 주어질 것이다. 팀은 당장 주중 오스나브뤼크전을 시작으로 샬케 원정을 떠나며, 곧바로 대망의 유럽챔피언스리그 무대에 본격적으로 막을 올린다'고 했다.

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또 다른 매체 'tz' 역시 김민재를 극찬했다. 'tz'는 '김민재가 바이에른 핵심 선수로 급부상한 이유'라며 김민재의 팀 내 입지 변화에 주목했다. 이어 '김민재는 현재 없어서는 안 될 존재'라며 '잠재적인 이적 후보로 여러 차례 거론됐던 김민재는 도르트문트전, 슈투트가르트전 모두 선발 출전했다. 김민재는 뛰어난 가속력을 갖춘, 타협 없는 수비수로 일대일 상황에서 쉽게 제쳐지지 않는다. 콤파니 감독의 시스템에 완벽하게 부합하는 선수'라고 극찬했다.

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이 매체는 김민재가 좋은 활약을 펼치는 이유에 대해 프리시즌을 꼽았다. 'tz'는 '김민재가 활약하는 이유는 바이에른 입성 이후 처음으로 완전한 프리시즌 훈련에 참가할 수 있었다는 점'이라고 했다.

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바이에른 소식을 주로 다루는 'FC 바이에른 인사이드'도 칭찬을 아끼지 않았다. 'FC 바이에른 인사이드'는 '불과 몇 주 전만 해도 매각 후보로 거론되던 김민재가 이제는 베스트 11의 유력한 후보로 거듭났다. 콤파니 감독이 아시아 투어 당시 '모든 것을 단정 짓지 말라'고 했던 발언을 김민재가 피치 위 실력으로 입증하고 있다. 바이에른 센터백진의 서열 구도가 김민재로 인해 크게 흔들리고 있다'고 평가했다.

사진=X 캡처

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독일 언론의 칭찬대로 김민재는 초반 최고의 활약을 펼치고 있다. 지난 시즌과는 다른 모습이다. 2023년 여름 나폴리를 떠나 바이에른으로 이적한 김민재는 이적 첫 해부터 확고한 주전으로 활약했지만, 혹사로 인한 부상으로 고생했다. 실수로 도마 위에 올랐다. 이후에도 상황은 비슷했다. 지난 시즌에는 레버쿠젠에서 요나탄 타가 영입되며 주전 자리에서 밀렸다.

그럼에도 김민재는 바이에른 잔류를 택했다. 올 여름에도 김민재를 향해 많은 팀들이 관심을 보였다. 이탈리아의 유벤투스, AC밀란, 잉글랜드의 아스널, 맨유, 뉴캐슬, 첼시, 애스턴빌라, 튀르키예의 페네르바체 등이 김민재를 원했다. 하지만 김민재는 이같은 이적설을 뒤로하고 "(뮌헨에) 남아있지 않을까 싶다"라며 "감독님이 기회 많이 주시겠죠"라고 답했다.

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잔류한 김민재는 좋았던 모습을 되찾은 모습이다. 프리시즌 도중 부상으로 쓰러지는 위기도 있었지만, 슈퍼컵부터 선발로 나섰다. 23일 독일 도르트문트의 지그날 이두나 파크에서 열린 도르트문트와의 2026~2027시즌 프란츠 베켄바워 슈퍼컵에서 선발로 나선 김민재는 90분 동안 맹활약을 펼쳤다. 김민재는 이날 풋몹으로부터 수비진 중 가장 높은 7.6점의 평점을 받았다. 'tz'는 김민재에게 평점 3점을 주며 '전형적인 김민재의 경기였다. 필요할 때면 제자리에 있었다'고 평가했다. 바이에른은 2대1로 승리했다.

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이어진 29일 독일 뮌헨에 위치한 알리안츠 아레나에서 열린 슈투트가르트와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 1라운드에서는 다요 우파메카노와 함께 짝을 이루며 84분간 최고의 활약을 펼쳤다. 패스 성공률 87%를 비롯해 차단 2회, 클리어링 7회, 헤더 클리어 6회, 리커버리 5회, 공중볼 경합 성공률 67%를 기록하며 슈투트가르트의 공격을 단단히 묶어챘다. 풋몹은 김민재에게 평점 7.2점의 호평을 남겼다.

구단 내부에서도 호평 일색이다. 막스 에베를 단장은 "현재 우리 팀에는 세계적인 수준의 센터백 세 명이 있다. 일부 클럽들은 이미 이 세 선수의 퀄리티를 부러워하고 있을 것이다. 물론 경기 수가 많아서 모든 선수가 필요하다. 김민재는 이미 지난 시즌에 완전히 안정되었고, 지금도 그걸 이어가고 있다"고 미소 지었다. 혼자 힘으로 분위기를 완전히 바꾼 김민재다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com