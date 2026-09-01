'졸전 2연패' 데 제르비, 이적시장 마지막 퍼즐이 '2년 쉰' 무드리크라니, 토트넘팬 "우리가 빅클럽 설거지 구단인가" 분노 폭발

출처=파브리시오 로마노 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]토트넘 홋스퍼는 어디로 가고 있는걸까.

토트넘이 여름 이적시장 막바지에 접근한 선수들 면면이 못 미덥다. 영국공영방송 'BBC', 영국 매체 '텔레그래프' 등은 토트넘이 첼시 윙어 미하일로 무드리크, 첼시 수비수 토신 아다라비오요 영입에 합의했다고 보도했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적시장은 2일에 문을 닫는다. 첼시 듀오의 영입은 토트넘이 띄운 마지막 승부수라고 할 수 있다.

두 선수와의 링크는 토트넘팬의 공감을 전혀 얻지 못하고 있다. 특히 무드리크 영입엔 '왜?'라는 물음표가 가득하다. 리버풀 윙어 코디 학포, 에버턴 윙어 에버턴 일리만 은디아예 등과 꾸준히 링크가 되는 와중에, 최종적으로 영입한 선수가 2년 가까이 쉰 선수를 영입해서다. 은디아예는 맨시티행이 유력시되고, 학포는 리버풀 '잔류각'이 떴다.

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금지약물인 멜도늄 성분 검출로 인해 징계를 받았던 우크라이나 출신 무드리크는 지난달 도핑 징계가 해제되면서 그라운드로 돌아왔다. 첼시 소속으로 약 1년 10개월 전인 2024년 11월 하이덴하임전에서 경기를 치른 게 마지막 공식전이다. 프리시즌을 통해 서서히 몸상태를 끌어올렸다고 해도 '즉시 전력감'이라고 보긴 어렵다. 사제의 연 때문에 영입했다는 게 더 설득력이 있다. 로베르트 데 제르비 토트넘 감독은 샤흐타르 도네츠크 시절 당시 신성인 무드리크와 호흡을 맞춘 바 있다.

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잉글랜드 출신 1m96 장신 센터백인 토신은 올 시즌 사비 알론소 감독 체제에서 전력 외 선수로 분류됐다. 지난 2024년 풀럼에서 토트넘으로 이적한 토신은 올 시즌 공식전에 나서지 못했다. 토트넘은 이번 여름 팀을 떠날 것으로 보이는 케빈 단소의 대체자격으로 토신을 품은 것으로 알려졌다.

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무드리크는 임대료가 발생하는 임대, 토신은 이적료 700만파운드(약 130억원)에 완전 영입하는 조건이다. 즉, 토트넘은 첼시가 활용하지 않을 두 명의 선수를 700만파운드를 주고 데려왔다. 이적시장 시세를 감안할 때 거저 얻는 것이나 다름 없지만, 토트넘 팬들이 원하는 건 팀에 보탬이 될 선수들이다.

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토트넘은 이번 여름 이적시장에서 산드로 토날리와 마테우스 페르난데스 등 리그 내 정상급 미드필더를 천문학적인 금액을 들여 영입해 전력을 강화했다. 반면 맨시티에서 핵심 전력이 아닌 윙어 사비우(구 사비뉴)와 공격수 오마르 마르무시도 거액을 주고 데려왔다. 이적료 3억8000만파운드(약 7045억원)를 써 8명을 품었다. 일각에선 토트넘이 '빅클럽 설거지 구단 노릇을 하고 있다'라고 비아냥대고 있다.

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시즌 초 경기력은 과연 토트넘이 올바른 곳에 돈을 쓰고 있는지 의심케 한다. 브렌트포드와 뉴캐슬에 각각 0대3과 0대2로 패하며 강등권인 19위에 머무르고 있다. 가까스로 잔류한 지난 두 시즌 행보와 다르지 않다. 토트넘이 바꿔야 할 것이 선수가 아니라 멘털리티라는 말이 와닿는 요즘이다.

히샬리송이 에버턴 복귀를 앞두고 방향을 틀어 잔류하는 등 다양한 문제가 겹치면서 스쿼드는 지나치게 비대해지고 밸런스가 잡히지 않은 상태다. 이적시장 마감일을 앞두고 파리생제르맹에서 윙어 브래들리 바르콜라를 영입한 리버풀, 리그 최정상급 미드필더 엔조 페르난데스(첼시)와 공식 협상 중인 맨시티 등과는 대비되는 행보다. 토트넘은 5일 노팅엄 포레스트 원정길에 오른다. 뉴캐슬전에서 최악의 프리킥을 선보인 마티스 텔이 또 공격 선봉에 나설지도 모른다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com