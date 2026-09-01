'이적 요청' 히샬리송, 토트넘 망치고 폭탄 발언 "압박, 위협, 보복 무섭지 않다...날 존중해라"

사진=히샬리송 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]에버턴 이적이 불발될 히샬리송이 폭탄 발언을 터트렸다.

영국 매체 BBC는 31일(이하 한국시각) '토트넘은 지난 금요일 밤 일리만 엔디아예 영입에 대해 에버턴과 합의를 마쳤으며, 당시에는 히샬리송이 별도의 이적 거래를 통해 친정팀으로 돌아갈 것처럼 보였다. 그러나 출처에 따르면 히샬리송이 친정팀 에버턴과의 개인 조건 협상에 실패했다. 에버턴은 이 브라질 출신 공격수를 영입하기 위해 3500만파운드(약 650억원)를 제안했던 것으로 알려졌다. 그 결과 토트넘은 엔디아예 이적 절차를 더 이상 진행할 수 없게 되었다'고 보도했다.

히샬리송은 곧바로 입장문을 발표했다. 그는 개인 SNS를 통해 "지난 몇 년 동안 제가 겪은 모든 일들을 지나오며, 저는 이제 절대로 다른 사람이 내 미래를 결정하게 두지 않겠다고 다짐했다. 그동안 저는 정말 많은 힘든 일들을 겪었고, 그중 대부분은 다른 사람들이 내린 결정 때문에 일어난 일들이었다. 압박, 위협, 보복 같은 그 어떤 것도 이제 저를 두렵게 하지 못한다. 전 이미 그보다 훨씬 더한 일들도 겪어봤기 때문이다. 정말이다"이라며 자신의 의사 없이 이적을 진행시킨 구단을 저격했다.

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AFP연합뉴스

이어 "저는 언제나, 모든 기회가 있을 때마다 제가 다른 곳으로 이적하더라도 그 결정이 구단에게도 좋은 방향이어야 한다는 점을 분명히 밝혀왔다. 구단에 이득이 되지 않는다면 저는 절대로 받아들이지 않았을 것이다. 구단의 모든 것이 무너져 내리고 저를 필요로 했을 때 제가 거절하지 않고 남았던 것처럼 말이다. 저는 남아 목숨 바쳐 뛰었다. 그러니 저 역시 항상 토트넘과 이 기간 동안 저와 함께 일했던 모든 분께 보여드렸던 것과 똑같은 존중으로 제 상황을 다뤄주시기를 바란다. 그저, 제 미래를 당신들 마음대로 결정하려고만 하지 마라"며 구단의 누군가를 향해 저격 발언을 했다.

놀랍게도 히샬리송은 이미 구단에 이적을 요청한 상황이라는 점이다. 지난 뉴캐슬 유나이티드와의 경기 후 로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 "히샬리송은 어떻게 될지 모르겠다. 본인도 여러 차례 떠나고 싶다고 말했다. 케빈 단소는 이틀 전에 나를 찾아와 떠나고 싶다고 했다. 페페 마타르 사르도 마찬가지다. 나는 선수들과 좋은 관계를 유지하고 있지만 그들이 떠나고 싶다면 구단에 경제적인 해결책을 제시해야 한다. 그러면 떠날 수 있을 것"이라고 밝혔다.

AFP연합뉴스

이적을 요청한 선수가 친정팀의 복귀 제안을 거부한 다소 이례적인 상황이다. 히샬리송의 거부로 토트넘의 이적시장 구상은 완전히 꼬여버렸다. 애초 그림은 히샬리송이 친정팀 에버턴으로 돌아가고, 그 자리에 은디아예가 토트넘 유니폼을 입는 '연쇄 이동'이었다. 하지만 히샬리송이 개인 조건에 합의하지 못하며 이 구도 자체가 무너졌고, 결국 토트넘은 은디아예 영입까지 함께 놓치게 됐다.

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측면 공격 보강이 시급해진 토트넘은 결국 새 대안을 찾아 나섰고, 그 결과로 이어진 인물이 첼시의 미하일로 무드리크였다. 도핑 이슈로 잡음이 있었던 선수인 만큼, 팬들 사이에서도 적잖은 논란이 예상된다. 히샬리송은 이적할 때부터 지금까지 토트넘 팬들에게 밉상으로 남게될 것으로 보인다.