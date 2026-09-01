손흥민 보고 첼시가 뽑았는데, 진짜 토트넘 왔다! 'HERE WE GO', 'BBC' 모두 확정…'20개월 창살없는 감옥' 무드리크, '스승' 데 제르비 재회

로마노 SNS

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AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]첼시는 손흥민을 롤모델로 스피드가 강점인 2001년생 젊은피 미하일로 무드리크를 품에 안았다.

그런데 무드리크가 손흥민의 팀이 토트넘에 둥지를 튼다. 영국의 'BBC'는 1일(이하 한국시각) '첼시는 토트넘이 제안한 무드리크 영입 제안을 수락했다'고 보도했다.

유럽이적시장 전문가 파브리지오 로마노도 "HERE WE GO(히어 위 고)"를 외쳤다. 그는 자신의 SNS를 통해 '토트넘이 무드리크를 임대로 영입하기로 했다. 무드리크는 임대료가 포함된 계약으로 토트넘에 합류한다. 계약 조건에는 의무가 아닌 선택적 완전 영입 옵션 조항이 포함돼 있다'고 전했다.

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우크라이나 출신의 무드리크 영입은 로베르토 데 제르비 토트넘 감독의 작품이다. 무드리크는 샤흐타르 도네츠크 시절 잠재력이 폭발하며 빅리그의 주목을 받았다. 당시 샤흐타르를 이끌었던 사령탑이 데 제르비 감독이었다.

데 제르비 감독은 '애제자'인 무드리크의 부활을 바라고 있다. 무드리크는 2023년 1월 첼시에 둥지를 틀었다. 이적료는 옵션을 포함해 무려 8900만파운드(약 1650억원)였다. 아스널이 공을 들였지만 첼시가 '하이재킹'에 성공했다. 계약기간은 8년 6개월이었다.

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하지만 현실은 참혹했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 적응이 쉽지 않았다. 2024년 11월 첼시에서 지워지기 전까지 73경기에 출전해 10골에 그쳤다.

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그는 도핑 방지 규정 위반 혐의로 기소됐고, 4년 출전 정지 징계를 받았다. 무드리크가 복용한 약물은 멜도니움이다. 산소를 아껴 사용하고 새로운 신체적 스트레스에 대비해 에너지를 빠르게 회복할 수 있도록 도와준다. 동유럽에서 널리 사용됐으며, 2016년부터 세계반도핑기구(WADA)의 금지 약물 목록에 포함됐다.

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그는 스포츠중재재판소(CAS)에 항소했고, WADA와의 합의로 지난달 20개월 만에 징계 해제 결정이 내려졌다. WADA의 멜도니움 관련 규정 변경도 작용했다. 무드리크의 샘플에서는 매우 낮은 농도의 멜도니움이 검출됐는데 현행 기준을 적용하면 애초에 양성 반응으로 보고조차 되지 않을 수치다.

무드리크는 징계가 해제되자 첼시에 복귀했다. 하지만 설자리가 없었다.

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토트넘은 또 선덜랜드로 이적하는 케빈 단소를 대체하기 위해 첼시의 센터백 토신 아다라비오요도 이적료 700만파운드(약 130억원)에 완전 영입했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com