[오피셜]'멀티골→단독 득점선두' 돌아온 골잡이 야고, K리그1 26라운드 MVP 선정

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[스포츠조선 윤진만 기자]부상 복귀전에서 멀티골을 폭발하며 건재를 과시한 울산 야고가 '하나은행 K리그1 2026' 26라운드 MVP로 선정됐다.

야고는 지난 8월29일 문수축구경기장에서 열린 김천과의 경기에서 멀티골을 기록하며 울산의 3대1 승리를 이끌었다. 전반 44분 동점골을 터뜨린 야고는 후반 30분 팀의 세 번째 골까지 넣어 승리에 쐐기를 박았다.

울산은 야고의 멀티골과 강상우의 시즌 첫 골에 힘입어 3대1 승리를 거두며 K리그1 26라운드 베스트 팀에도 선정됐다. 또한 야고, 이동경 정승현 조현우 등 각 포지션의 선수들이 고르게 라운드 베스트11에 이름을 올렸다.

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K리그1 26라운드 베스트 매치는 30일 제주월드컵경기장에서 열린 제주와 대전의 경기가 선정됐다. 제주는 전반 30분 아이아스, 후반 7분 치나리의 골로 앞서갔다. 이후 대전이 후반 31분 서진수의 만회골로 추격에 나섰으나, 경기 종료 직전 제주 네게바가 프리킥으로 쐐기골을 기록하며 제주가 3대1 승리를 거뒀다.

K리그2 24라운드 MVP는 대구 세징야다.

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세징야는 지난달 28일 안산와스타디움에서 열린 안산과 대구의 경기에서 멀티골을 기록하며 팀의 2대1 승리를 이끌었다. 세징야는 후반 6분과 후반 15분 연이어 중거리 슈팅으로 득점하며 대구의 승리를 견인했다.

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K리그2 24라운드 베스트 매치는 김포와 수원의 경기가 선정됐다. 수원은 전반 6분 강성진의 선제골과 후반 7분 브루노 실바의 추가골로 앞서갔다. 이후 김포 파울리뇨가 후반 21분 만회골을 터뜨렸으나, 후반 35분 두비츠카스가 추가골을 기록한 데 이어, 경기 종료 직전 강성진이 쐐기골을 터뜨리며 수원이 4대1 승리를 거뒀다.

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수원은 이날 승리로 K리그2 24라운드 베스트 팀에 선정됐으며, 브루노 실바, 강성진 고종현이 라운드 베스트11에 이름을 올렸다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com