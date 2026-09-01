'지소연 향한 WK리그 심판 발언 논란' 유승민 대한체육회장"성별에 따른 부적절한 언행으로 선수 상처받아선 안돼...스포츠계 성인지 감수성 제고 위한 성평등위 개최 및 교육 강화"[공식발표]

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[스포츠조선 전영지 기자]대한체육회가 최근 여자축구 WK리그 경기 중 지소연(수원FC 위민)을 향한 심판의 부적절 발언 논란을 계기로, 스포츠 현장에서의 선수 인권 및 존엄 보호를 논의하기 위한 성평등위원회를 개최하고 유사 사례 예방 방안을 마련할 예정이다.

대한체육회는 1일 보도자료를 내고 "이번 사안에 대한 관계기관 및 단체의 사실관계 확인이 진행 중인 가운데, 스포츠 현장의 성평등 및 인권 보호 체계를 전반적으로 점검하고자 한다"고 밝혔다.

성평등위원회를 열어 이번 사안을 공유하고 선수·지도자·심판 등 스포츠 관계자의 성인지 감수성 제고 스포츠 현장의 성평등 관련 교육 강화 진천국가대표선수촌 입촌자 대상 성평등·인권 교육 유사 사례 예방을 위한 제도적 개선방안 등에 대한 자문을 받을 예정이다.

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특히 대한체육회는 지도자와 심판의 인식과 언행이 선수 인권과 건전한 스포츠 문화 조성에 큰 영향을 미치는 만큼, 관련 교육이 현장에서 실질적으로 작동하도록 내용과 운영 체계를 지속적으로 점검하고 스포츠윤리센터, 한국양성평등교육진흥원 등 관련 기관과의 협업도 강화할 방침이다. 또 진천국가대표선수촌 입촌 교육에 성인지 기반 교육을 포함해 대표팀 내 스포츠 인권 존중 문화를 확산해 나갈 계획이다. '선수들이 성별에 따른 편견이나 차별 없이 존중받으며 자신의 기량을 발휘할 수 있는 환경을 조성하고, 선수의 인권과 존엄을 최우선으로 하는 스포츠 문화를 정착시키기 위한 노력'을 강조했다.

유승민 대한체육회장은 "스포츠 현장에서 선수의 인권과 존엄은 어떠한 경우에도 존중받아야 하며, 성별에 따른 편견이나 부적절한 언행으로 선수가 상처받는 일이 있어서는 안 된다"며 "이번 사안을 엄중하게 바라보고 있으며, 현장의 목소리를 충분히 살펴 실질적인 개선으로 이어질 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. "선수와 지도자, 심판 등 모든 스포츠 구성원이 서로를 존중하는 문화를 만드는 것이 중요하다"며 "성인지 기반 인권 교육 등을 더욱 철저히 하고, 선수들이 안전하고 존중받는 환경에서 운동에만 전념할 수 있도록 대한체육회가 지속적으로 노력하겠다"는 의지를 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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