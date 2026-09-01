韓 수비수 역사상 이런 극찬 있었나! 국가대표 김민재 칭찬 폭발 "동료들에게 몹시 사랑받는 선수→팀 이끄는 확실한 원동력"

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 김민재가 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 김민재의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김가을 기자]'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)를 향한 극찬이 나왔다.

독일 언론 '키커'는 1일(이하 한국시각) '올 시즌 바이에른 뮌헨서 가장 돋보이는 선수는 단연 김민재다. 그라운드 밖에서 목소리를 높이는 확성기 타입은 아니지만, 라커룸에서는 동료들에게 몹시 사랑받는 선수다. 경기장에선 팀을 이끄는 확실한 원동력'이라고 보도했다.

김민재는 지난달 23일 도르트문트와의 2026~2027시즌 프란츠 베켄바워 슈퍼컵에서 풀타임 뛰며 팀의 우승에 힘을 보탰다. 그는 슈투트가르트와의 독일 분데스리가 개막전에서도 선발로 나서 팀의 5대1 완승에 앞장섰다.

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사진=REUTERS 연합뉴스

'키커'는 '바이에른 뮌헨의 강도 높은 압박 축구는 김민재에게 완벽히 맞아떨어지는 옷이다. 5000만 유로의 이적료에도 불구하고 벤치로 밀려나며 치명적인 실수를 범했던 토마스 투헬 감독 시절과는 완전히 딴판이다. 김민재는 바이에른 뮌헨의 숨은 승점 사냥꾼이다. 그에게 앞으로 더 많은 출전 기회가 주어질 것으로 보인다. 이제 곧 유럽챔피언스리그(UCL) 무대도 펼쳐진다'고 했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 김민재 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

대반전이다. 김민재는 2023년 나폴리(이탈리아)를 떠나 바이에른 뮌헨에 합류했다. 그는 바이에른 뮌헨 입성과 동시에 '혹사논란'이 발생할 정도로 많은 시간을 뛰었다. 김민재는 혹사 탓에 부상이 끊이지 않았다. 결국 몇 차례 실수를 범하기도 했다. 독일 언론, 특히 '키커'는 김민재의 경기력에 줄곧 혹평을 했다. 일각에선 김민재가 바이에른 뮌헨을 떠날 수 있다는 추측이 나왔다. 김민재는 올 여름 이적 시장에서 맨유(잉글랜드), 유벤투스(이탈리아) 등이 원한다는 얘기가 나왔다. 하지만 김민재는 잔류를 택했다. 비시즌 묵묵히 갈고닦은 김민재는 팀의 중심으로 자리잡았다. 막스 에베를 바이에른 뮌헨 단장은 "우리 팀에는 세계적 수준의 센터백 세 명이 있다. 일부 클럽에선 이 세 선수의 퀄리티를 부러워하고 있을 것이다. 물론 경기 수가 많아서 모든 선수가 필요하다. 김민재는 이미 지난 시즌에 완전히 안정됐고, 지금도 그걸 이어가고 있다"고 칭찬했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com