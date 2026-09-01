[오피셜]'축구 GOAT' 리오넬 메시 전격 은퇴! "아픈 결정이지만, 때가 됐어"…북중미 월드컵이 정말 마지막이었다

사진=ESPN

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[스포츠조선 강우진 기자]축구 역사상 최고의 선수로 평가되는 리오넬 메시(39)가 국가대표팀 은퇴를 선언했다. 2026 북중미 월드컵 결승 무대가 메시의 마지막 월드컵 경기가 됐다.

영국 가디언은 1일(한국시각) '메시는 아르헨티나가 2026 월드컵 결승전에서 스페인에 패한 지 7주 만에 국가대표 은퇴를 선언했다'고 보도했다.

메시는 2005년 아르헨티나 국가대표팀에 처음 합류한 이후, 2022년 아르헨티나를 월드컵 우승으로 이끌었고 두 차례 코파 아메리카 우승을 차지했다. 메시는 이날 자신의 사회관계망서비스에 월드컵 결승전이 끝난 뒤 작성한 메모를 올렸다.

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메시는 "결승전 이후 시간이 흐른 지금, 많은 생각을 한 끝에 모든 분께 내가 국가대표팀에서 은퇴한다는 사실을 알리고 싶다"며 "아픈 결정이지만, 이제는 그럴 때가 됐다는 것을 알고 있다"고 말했다.

또 메시는 "축구를 통해 여러분에게 기쁨을 드리고 아르헨티나인이라는 사실을 자랑스럽게 느끼게 해드리기 위해 모든 것을 바쳤다"며 "나는 내 모든 것을 쏟아냈다. 이제 내가 더 할 수 있는 것은 없다"고 전했다.

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메시는 계속해서 나오고 있는 젊은 재능의 선수들이 앞으로의 국가대표팀을 이끌 것이라고 내다봤다. 그의 여정에 동행해준 가족에게도 감사 인사를 전했다. 그리고 무엇보다도 지난달 아버지 호르헤 메시가 세상을 떠난 일이 은퇴에 대한 확신을 줬다고도 부연했다. 메시는 월드컵 대회 기간 여러 차례 눈물을 보였다. 팀이 토너먼트를 시작한 시점에는 호르헤가 치료를 받고 있다는 사실을 공개하기도 했다.

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AFP연합뉴스

메시는 아르헨티나 역사상 국가대표 경기에 가장 많이 출전한 선수로 대표팀 경력을 마무리한다. 그는 2005년 8월 헝가리와의 친선경기에서 아르헨티나 대표팀 데뷔전을 치르며 첫 번째 A매치 출전을 기록했다. 메시는 또한 아르헨티나의 역대 최다 득점자이기도 하다. 국가대표팀에서 총 125골을 기록했다. 국가대표에서 은퇴한 메시는 선수로서의 은퇴도 멀지 않았을 것으로 보인다. 미국 메이저리그사커(MLS) 인터마이애미에서 뛰고 있는 메시는 구단과 오는 2028년까지 계약돼 있다. 그가 41세가 되는 시점에 선수 생활에서 은퇴할 것이란 전망이 나온다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com