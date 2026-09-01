이강인 떠나자마자 PSG 대참사...마음 급해진 엔리케, '최애 제자'는 붙잡았다 "뎀벨레 재계약 합의 완료"

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[스포츠조선 이현석 기자]파리 생제르맹(PSG)이 우스만 뎀벨레를 붙잡는데 성공한 것으로 보인다.

프랑스의 레퀴프는 1일(한국시각) 'PSG는 이적 시장 마감 전인 이번 화요일에 마지막 영입을 배제하지 않고 있다. 이후에는 뎀벨레와의 2시즌 계약 연장을 포함한 다른 선수들의 계약 연장에 집중할 예정이다'고 보도했다.

레퀴프는 '뎀벨레는 아직 계약서에 사인하지는 않았지만, PSG와 2030년까지 계약 기간을 연장하기로 합의했다'며 '모든 협의는 이미 마무리됐거, 이제 서명만이 남았다. 구단과 선수는 재계약 문제를 꾸준히 협상했고, 뎀벨레는 발롱도르 수상 이후 어울리는 수준의 대우를 요구했다'고 전했다.

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지난 2023~2024시즌을 앞두고 PSG 선수단 개편 정책과 함께 이적한 뎀벨레는 이적 당시 재능은 대단하지만, 큰 기대를 받지 못하는 선수 중 한 명이었다. 그런 평가가 당연했다. 2017년 도르트문트에서 바르셀로나로 이적하며 1억 7500만 유로라는 거액의 이적료를 기록했던 뎀벨레는 바르셀로나에서는 좀처럼 활약이 돋보이지 못했다. 최악의 먹튀라는 오명, 불성실하다는 평가와 함께 매 시즌 부상도 거듭했다.

PSG 이적 직후에도 킬리안 음바페의 입김이 작용한 영입이라는 평가가 쏟아지며 우려가 컸다. PSG 이적 직후 첫 시즌인 2023~2024시즌 뎀벨레는 42경기 6골 12도움으로 기대 이하의 모습이었다. 하지만 완벽한 반전에 성공했다. 루이스 엔리케 감독의 페르소나로 자리매김했다. 윙어와 가짜 9번 역할 모두 완벽하게 수행하며, PSG 에이스로 활약했다. 2024~2025시즌 당시 공식전 49경기 33골 11도움으로 경기당 1개에 가까운 공격포인트를 기록했다. 리그에서는 21골로 공동 득점왕도 차지했다. 유럽챔피언스리그 우승까지 이끌며 생애 첫 발롱도르를 손에 넣었다.

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PSG는 뎀벨레의 계약 연장이 중요한 작업 중 하나였다. 뎀벨레는 당초 PSG에 대한 헌신에도 불구하고 재계약 협상이 빠르게 이뤄지지 않으며 일부 이적설들이 나오기도 했다. 올여름 이런 우려를 잠재우고 재계약을 마무리하며, 선수단 전력 유지에 대한 걱정을 조금은 덜 수 있게 됐다.

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한편 PSG는 이번 여름 선수단의 대거 이탈과 함께 시즌 초반 어려움을 겪고 있다. 이강인, 곤살루 하무스, 브래들리 바르콜라 등이 팀을 떠났다. PSG는 리그 초반 경기에서 승리를 쌓지 못하고 있다. 뎀벨레를 비롯한 핵심 선수들의 활약이 중요할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com