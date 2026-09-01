깜짝 선택! 손흥민급 결단, 日 국대 '10번' 중동 가는 일 없다...초대형 제안 받았지만, 극적 유럽 잔류 결정 "개인적인 이유로 이적 거절"

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[스포츠조선 이현석 기자]도안 리츠가 중동 이적 대신 유럽 잔류를 택했다.

독일의 프랑크푸르터 알게마이네 차이퉁은 31일(한국시각) '도안 리츠는 결국 프랑크푸르트에 잔류할 것이다'고 보도했다.

프랑크푸르터 알게마이네 차이퉁은 '도안은 당분간 프랑크푸르트에 잔류할 예정이다. 그는 사우디아라비아의 알 이티하드로부터 1700만 유로의 거액 제안을 받았지만, 개인적인 사정으로 이적을 포기하고 유럽에 남기로 결정했다. 이적 무산은 프랑크푸르트의 계획에 영향을 끼칠 수 있다. 프랑크푸르트는 당초 도안의 이적료를 아르노 칼리무엔도의 영입에 사용할 계획이었지만, 다른 방식으로 이적료를 충당해야 하는 상황에 놓였다'고 전했다.

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독일 소식에 정통한 플로리안 플레텐베르크 기자도 개인 SNS를 통해 '도안의 알 이티하드 이적이 최종 무산됐다. 알 이티하드도 이 사실을 통보받았다. 구단은 여전히 선수 매각이 필요하며 이를 원하고 있다. 휴고 라르손을 두고 풀럼과 진행 중인 협상은 계속 이어지고 있다'고 설명했다.

도안은 일본 대표팀이 자랑하는 핵심 선수다. 등번호 10번에 어울리는 활약으로 대표팀에서부터 큰 기대를 받았다. 감바 오사카, 흐로닝언, 에인트호번, 프라이부르크를 거친 도안은 이후 2025~2026시즌을 앞두고 프랑크푸르트로 이적해 기대감을 높였다. 다만 갑작스러운 사우디아라비아 이적 가능성이 고개를 들었다.

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독일 유력지 키커는 '도안의 사우디 클럽 알 이티하드 이적 협상이 타결되었다. 프랑크푸르트 입장에서는 400만 유로의 손해를 감수한 장사다. 이제 이적 완료까지는 마지막 서류 작업만이 남아있다'라며 이적이 임박했다는 소식을 밝히기도 했었다. 하지만 모든 것은 마지막 순간 선수의 선택으로 인해 무산되고 말았다.

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도안의 이적이 무산되며 프랑크푸르트는 여름 이적시장 마감을 앞두고 더 바쁜 시간을 보내게 됐다. 이적료를 충당하지 못한다면 기존에 준비했던 칼리무엔도 영입 등은 불발될 가능성이 크다. 도안의 이번 선택이 어떤 결과로 이어질지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com