'축구의 神' 메시의 국대 은퇴 '그 후'가 걱정인 아르헨티나…등번호 '10번' 영구결번? 후계자는 누구? 스칼로니도 떠날까?

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[스포츠조선 윤진만 기자]'축구' 그 자체로 불린 아르헨티나 리빙 레전드 리오넬 메시(39·인터 마이애미)가 국가대표팀 은퇴를 발표한 후 그의 뒤를 이어 누가 등번호 10번을 달지가 초미의 관심사로 떠오르고 있다.

메시는 1일(한국시각), 개인 SNS를 통해 국가대표 은퇴를 전격 발표했다. 그는 2026년 북중미월드컵 스페인과의 결승전에서 패한지 몇 시간 지나지 않아 직접 편지지를 꺼내 '은퇴 편지'를 써 내려갔고, 당시에 쓴 세 장의 편지를 한 달이 넘은 이날 대중에 공개했다. 그의 편지에는 2005년부터 21년간 지속된 대표팀 여정, 클럽, 어머니, 아버지, 할머니 등에 대한 이야기가 담겨있다.

영원할 것 같았던 메시의 시대가 끝났다. 당장 이달에 펼쳐질 두 번의 A매치 경기에서 고별전이 열리지 않는 이상 등번호 10번을 달고 그라운드를 누빌 메시의 모습을 볼 수 없다. 아르헨티나 축구가 메시 이후의 세대를 맞이해야 한다는 뜻이기도 하다. 대략 20년 전, 아르헨티나가 디에고 마라도나 다음 세대를 준비했던 것처럼 말이다.

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마라도나의 '위대한 10번'은 돌고 돌아 메시에게 건네졌다. 메시는 2022년 카타르월드컵 우승으로 마라도나의 업적을 뛰어넘었다는 평가를 받았다. 아르헨티나 10번에 대한 위상은 어느 때보다 높아졌고, 무게감은 커졌다. 후계자에겐 엄청난 부담감으로 작용할 수 있다.

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클라우디오 타피아 아르헨티나축구협회장의 계획은 '영구 결번', 즉 아무도 10번을 달지 못하도록 만든다는 것이다. 그는 지난 2024년 스포르트와의 인터뷰에서 "메시가 국가대표팀에서 은퇴하면 10번은 영구 결번할 것"이라고 밝혔다. 법적으론 간단하지 않다. 이미 실패 사례가 있다. 지난 2001년 9월, 당시 훌리오 그론도나 아르헨티나축구협회장의 제안으로 협회 집행위원회는 만장일치로 마라도나의 10번 유니폼을 영구 결번했다. 하지만 국제축구연맹(FIFA)이 제동을 걸었다. 2002년 한-일월드컵 당시에도 선수단이 등번호를 1번부터 23번까지 연속으로 달아야 한다는 규정이 있었다. 이에 따라 마라도나와 메시 시대 사이에서 가장 많이 10번을 달았던 아리엘 오르테가가 10번 유니폼을 입고 월드컵을 누볐다.

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아르헨티나 매체 '올레'가 언급한 차기 10번 후보는 니코 파스(코모), 프랑코 마스탄투오노(피오렌티나), 티아고 알마다(리버 플라테), 알렉시스 맥 앨리스터(리버풀), 엔조 페르난데스(첼시), 훌리안 알바레스(아틀레티코) 등이다. 베테랑 파올로 디발라(AS로마), 앙헬 코레아(리버 플라테)는 제외했다. 그중 2004년생 공격형 미드필더인 파스를 주목했다. "단순히 등번호뿐 아니라 플레이스타일면에서도 메시의 역할을 수행할 선수"라고 소개했다. 현 소속팀인 코모에서 등번호 10번을 단 파스는 2026년 월드컵을 앞두고 왼쪽 무릎 정강이뼈 골절 부상을 당해 월드컵 출전이 불투명했지만, 아르헨티나 코치진은 끝까지 파스가 회복하기를 기다렸고, 결국 월드컵 최종명단에 포함했다. 파스는 월드컵에서 2경기에 출전해 메시의 마지막 메이저대회를 함께 했다.

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마스탄투오노는 지난해 9월 에콰도르와의 월드컵 예선 마지막 경기에서 결장한 메시를 대신해 10번을 달았던 이력이 있다. 맥 앨리스터는 플레이스타일과 포지션에서 10번에 어울린다. 현 리버풀의 10번이기도 하다. '올레'는 페르난데스와 알바레스가 10번을 달 가능성은 희박하다고 내다봤다. "알바레스는 9번과 특별한 인연이 있다"라고 전했다. 메시는 은퇴 편지에 "내 모든 것을 쏟아부었기에 더 이상 바칠 것이 없다. 내 뒤에는 그 자리를 누릴 자격이 있는 뛰어난 후배들이 올라오고 있다"라고 적었다.

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메시의 은퇴는 리오넬 스칼로니 아르헨티나 대표팀 감독의 거취에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 카타르월드컵 우승, 북중미월드컵 준우승을 이끌며 아르헨티나 축구의 새로운 시대를 열어젖힌 스칼로니 감독은 지난 대회를 마치고 "일단 12월까진 팀을 맡겠다"라고 두루뭉술하게 향후 계획을 밝혔다. 스칼로니 감독의 측근들은 그가 이미 메시 이후의 시대를 염두에 두고 세대교체를 진행해왔고, 클럽보단 대표팀을 선호해 계약 조건만 맞으면 아르헨티나에 남을 수 있다고 예상하고 있다. 하지만 한 명의 선수 이상의 존재감을 뽐내던 메시의 공백이 스칼로니 감독의 결정에 영향을 미칠 수 있다. '올레'는 "메시의 은퇴 소식은 스칼로니 감독 체제의 미래에 대한 새로운 시나리오를 불러일으킬 것"이라며 "레오(메시)가 없더라도, 대표팀은 또 다른 레오(스칼로니)를 잃을 여유가 없기 때문"이라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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