[오피셜] 'GOAT' 메시, 아르헨티나 떠난다...전격 국대 은퇴 "너무 아프지만 미치도록 행복했다"

사진=메시닷컴

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[스포츠조선 김대식 기자]리오넬 메시가 국가대표팀 은퇴를 선언했다.

메시는 1일(한국시각) 개인 SNS를 통해 자필 편지를 찍은 사진과 함께 국가대표팀에서 은퇴하겠다고 발표했다. 그는 "결승전 이후 시간이 흐르는 동안 깊이 고민한 끝에, 여러분께 제가 대표팀에서 은퇴한다는 소식을 전하고자 한다"며 입을 열었다.

메시는 "영혼이 아플 만큼 고통스러운 결정이었고 지금도 아프지만, 지금이 바로 그 순간임을 이해하고 있다. 지난 몇 년간 모든 것을 우승했을 때뿐만 아니라 그전에도, 저는 언제나 모든 것을 쏟아부었다. 이 유니폼을 위해, 여러분께 기쁨을 드리고 축구를 통해 아르헨티나인이라는 사실에 자부심을 느끼실 수 있도록 항상 싸우고 제 모든 걸 바쳤다고 맹세한다"며 지금까지 아르헨티나를 위해 최선을 다해왔다고 했다.

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약 21년 전인 2005년 8월, 메시가 아르헨티나 유니폼을 입고 데뷔했다. 세계 축구사를 새롭게 쓸 역사의 시작이었다. 디에고 마라도나의 후계자를 그토록 기다리던 아르헨티나의 새 희망이 떠오른 순간이었다.

(260720) -- NEW JERSEY, July 20, 2026 (Xinhua) -- Lionel Messi of Argentina reacts during the awarding ceremony after the final match between Spain and Argentina at the 2026 FIFA World Cup at the New York New Jersey Stadium, the United States, July 19, 2026. (Xinhua/Xiao Yijiu)

이 결말이 행복하게 마무리됐다는 걸 모두가 알고 있지만 사실 고난의 행군이었다. 메시가 참가했던 첫 월드컵인 2006년 독일 월드컵, 아르헨티나는 8강에서 탈락하고 말았다. 1년 뒤 열린 코파 아메리카에서는 메시가 아르헨티나를 국제 대회 결승전으로 처음 이끌었지만 브라질에 0대3 참사를 당하고 말았다.

세계 최고의 축구선수가 된 후 도전한 2010년 남아공 월드컵은 최악이었다. 마라도나가 지휘봉을 잡았지만 또 8강이었고, 또 독일에 당했다. 이어진 코파 아메리카는 충격의 8강 탈락이었다.

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브라질에서 열린 2014년 월드컵, 메시는 꿈에 다가섰다. 결승 진출, 한 시대 세계 최고 선수를 넘어 역사상 최고의 선수가 될 줄 알았지만 연장 끝에 무릎을 꿇었다. 1년 후 코파 대회에서도 결승에 올랐지만 승부차기 끝에 패배. 2016년 코파 대회에서도 같은 결말이 나왔다. 메시는 이때 국가대표 은퇴를 선언하기도 했다. 은퇴 번복에도 불구하고, 아르헨티나는 2018년 러시아 대회에서도 16강에 그쳤다.

(260720) -- NEW JERSEY, July 20, 2026 (Xinhua) -- Lionel Messi of Argentina reacts during the awarding ceremony after the final match between Spain and Argentina at the 2026 FIFA World Cup at the New York New Jersey Stadium, the United States, July 19, 2026. (Xinhua/Xiao Yijiu)

반전의 시작은 2021년 코파였다. 리오넬 스칼로니 감독 체제에서 메시는 드디어 국대 메이저 대회 우승을 차지했다. 라스트 댄스를 선언한 2022년 카타르 월드컵, 전성기가 지난 메시였지만 발롱도르 시절보다 위대한 월드컵 퍼포먼스로 세계 정상에 올랐다. 메시가 축구 역사상 최고의 선수가 된 대회였다. 2024년 코파 대회까지 휩쓸면서 메이저 대회 3연패 업적을 세웠다.

얼마 전 열린 2026년 북중미 대회에서도 메시는 위대했다. 불혹의 나이에 근접한 선수가 월드컵에서 제어가 불가능할 정도였다. 스페인과의 결승전에서 패배했지만 카타르 대회 때보다도 경이로웠던 메시였다.

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메시는 이제 자리를 후배들에게 비켜주기로 결정했다. 그는 "남은 시간은 얼마 없고 여러 단계들이 마무리되어 가고 있으며, 이번 단계는 제게 너무나 큰 아픔을 준다. 저는 대표팀에 있는 것을 사랑하고, 사랑했으며, 앞으로도 영원히 사랑할 것이다. 제 모든 것을 쏟아부었기에 더 이상 바칠 것이 없으며, 제 뒤에는 그 자리를 누릴 자격이 있는 뛰어난 후배들이 올라오고 있디"고 했다.

TOPSHOT - Argentina's forward #10 Lionel Messi reacts after losing during the trophy ceremony at the end of the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

국민들의 응원도 잊지 않았다. 그는 "지나온 20년 동안 보내주신 모든 사랑에 감사드린다. 그라운드 안에서 여러분의 함성을 듣던 그 순간들이 정말 많이 그리울 것이다. 이제 저는 여러분과 같은 한 사람의 팬이 되어, 밖에서 언제나 응원하고 지지하겠다"고 했다.

마지막으로 메시는 "0항상 곁에 있어 주고, 이토록 아름답지만 험난했던 여정을 함께해 준 제 가족에게 감사드린다. 함께했던 모든 감독님, 동료들, 그리고 대표팀 관계자분들께도 감사드린다. 잊을 수 없는 추억과 순간들을 가득 안고 떠난다. 동료들과 함께 여러분께 꿈같은 순간들을 선물해 드렸다는 안도감과 자부심을 안고 떠난다. 여러분과 함께 그 순간들을 겪을 수 있어 참으로 미치도록 행복했다. 사랑한다. 저를 아르헨티나인으로 태어나게 해주신 하나님께 감사드린다. 아르헨티나 파이팅"을 외쳤다.