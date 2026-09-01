"정말 마음에 든다" 3경기 벌써 2골-2도움…'1억 1500만 파운드 스타' 주드 벨링엄, 조제 모리뉴 감독 극찬 폭발

사진=레알 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=AP Photo/Manu Fernandez-AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]주드 벨링엄(레알 마드리드)이 완전히 깨어났다.

조제 모리뉴 감독이 이끄는 레알 마드리드는 8월 31일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 베르나베우 스타디움에서 열린 말라가과의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 3라운드 홈경기에서 4대0으로 크게 이겼다.

승리의 중심엔 벨링엄이 있었다. 이날 선발 출격한 벨링엄은 전반 19분 선제골이자 결승골을 꽂아 넣었다. 그는 상대 수비를 제치고 강력한 슈팅으로 말라가의 포문을 열었다. 벨링엄은 7분 뒤에도 날카로운 헤더로 상대 자책골을 유도했다.

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사진=REUTERS 연합뉴스

극찬이 터져나왔다. 스포츠 전문 매체 '비인스포츠'는 '벨링엄이 모리뉴 감독 체제에서 자유로운 플레이를 만끽하고 있다. 레알 마드리드는 모리뉴 감독 복귀 뒤 완벽한 출발을 이어가고 있다. 벨링엄은 올 시즌 리그 3경기에서 2골-2도움을 기록했다. 2023년 이후 처음으로 시즌 첫 3경기에서 4개 이상의 공격 포인트를 기록한 레알 마드리드 선수가 됐다. 벨링엄은 새 시즌 새 역할에 완벽하게 적응하고 있다'고 보도했다.

이 매체에 따르면 벨링엄은 "이제 좀 더 자유롭게 움직일 수 있게 됐다. 더 전진할 수도 있고, 필요할 땐 깊숙이 내려갈 수도 있다. 정말 즐겁다. 그래서 경기력도 좋아지고 있는 것 같다"고 말했다. 벨링엄은 2023년 레알 마드리드에 합류했다. 당시 그의 이적료는 1억 1500만 파운드에 달했다. 벨링엄은 그는 2023~2024시즌 리그 28경기에서 19득점-6도움을 남겼다. 2024~2025시즌엔 리그 31경기에 출전해 9득점-7도움을 기록했다. 하지만 지난 시즌엔 부상 탓에 어려움을 겪었다. 시즌 막판엔 골을 넣고도 팬들께 사과할 정도였다.

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모리뉴 감독도 "벨링엄은 자신에게, 다른 선수들에게도 매우 엄격하다. 나는 그런 점이 정말 마음에 든다. 내가 생각하는 축구 스타일대로라면 벨링엄이 세컨드 레프트백으로 뛰는 것은 원하지 않는다. 내가 벤피카 감독 시절 우리는 유럽챔피언스리그(UCL)에서 격돌했다. 당시 벨링엄은 왼쪽 측면으로 내려와서 뛰었다. 그는 자신이 해야 할 일을 알고 있고, 그 역할을 편안하게 느끼는 것 같다. 정말 뛰어난 선수들은 함께 뛰고 싶어한다. 자신과 비슷한 기량과 빠른 사고 속도를 가진 선수들과 함께 뛰고 싶어한다"고 칭찬했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com