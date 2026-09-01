내 인생 내가 알아서 할게! 히샬리송 결국 폭탄 발언…SNS로 정면 반박 '에버턴 복귀 강력 주장'

사진=히샬리송 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]히샬리송이 이적시장 마감일을 앞두고, 에버턴으로 돌아가고 싶다는 의사를 드러냈다.

영국 기브미스포츠는 1일(한국시각) '히샬리송이 마감을 앞두고 토트넘에서 에버턴으로 이적할 가능성에 대해 폭탄 발언을 내놓으며, 구단에 자신이 스스로 선택할 수 있게 해달라고 요구했다'고 보도했다.

히샬리송은 토트넘에서 4년을 보낸 뒤 이번 여름 이적시장에서 팀을 떠날 가능성이 강하게 제기돼 왔다. 에버턴에서 토트넘으로 이적한 히샬리송은 올여름 여러 차례 구단에 이적을 요청한 것으로 알려졌다. 계약도 마지막 해에 접어든 상태다. 하지만 히샬리송의 에버턴 복귀와 관련한 이적 협상은 현재 교착 상태에 빠졌다. 히샬리송이 에버턴 복귀에 확신을 갖지 못하고 있다는 보도가 나왔기 때문이다.

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로이터연합뉴스

그러나 히샬리송은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정면으로 반박했다. 에버턴으로 돌아가기를 원하고 있다는 의사를 내비친 것이다.

히샬리송은 "토트넘과 에버턴이 합의에 도달한다면, 나는 내가 가장 좋아하는 팀으로 돌아갈 것"이라며 "나는 돌아가길 간절히 바랐지만, 협상은 사람들이 원하는 방식으로 진행됐다"고 말했다.

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히샬리송은 이후 추가적으로 SNS를 통해 자신의 입장을 밝혔다.

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그는 "지난 몇 년 동안 내가 겪은 일을 생각해 보면 다시는 누구도 내 미래를 대신 결정하도록 내버려두지 않겠다"며 "그 기간 정말 많은 안 좋은 일들을 겪었고, 이는 거의 대부분 다른 사람들이 내린 결정 때문이었다"고 주장했다.

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히샬리송은 어려운 시기 토트넘에 남아 헌신한 자신을 존중해달라고 강조했다.

끝으로 그는 "나는 남았고, 내 모든 것을 바쳤다"며 "그러니 내가 나와 함께했던 모든 사람들에게 보여줬던 것과 같은 존중을 보여달라"고 호소했다. 이어 "나 대신 결정을 내리려고 하지 말아달라"고 당부했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com