"많은 고통 겪었다" 이게 대체 얼마 만이야! 토트넘 믿을맨 477일만 훈련 복귀…새 시즌 최악의 출발 뒤집을까

사진=데얀 클루셉스키 SNS.

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[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 에이스 데얀 클루셉스키가 15개월 만에 팀 훈련에 복귀했다.

글로벌 매체 디애슬레틱은 1일(한국시각) '클루셉스키가 15개월이 넘는 부상 공백을 끝내고 토트넘의 팀 훈련에 완전히 복귀했다'고 보도했다.

클루셉스키는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "477일 만에 훈련에 복귀했다"고 알렸다. 쿨루셉스키는 지난주부터 훈련 강도를 점차 높여왔다. 2025년 5월 이후 경기에 나서지 못한 그는 꾸준히 재활과 훈련을 진행해왔다.

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로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 클루셉스키의 복귀를 반기고 있다. 그는 지난 기자회견에서 클루셉스키의 회복 상황을 언급하며 "날이 갈수록 좋아지고 있다"고 말했다.

데 제르비 감독은 "클루셉스키가 (명단에) 들어가는 모습을 보면 정말, 정말 기쁠 것"이라며 "그는 정말 잘하고 있고, 열심히 노력하고 있다. 다른 선수들과는 다른 유형의 선수다"고 설명했다. 이어 "클루셉스키는 너무나 많은 고통을 겪었다"며 "그는 명단에 남아 있을 자격이 있다"고 덧붙였다.

사진=파브리지오 로마노 SNS

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토트넘은 클루셉스키의 복귀를 통해 반전이 필요하다. 2026~2027시즌 초반부터 2연패를 당하며 최악의 출발을 보이고 있다. 토트넘이 최근 두 시즌 부침을 겪은 것은 클루셉스키의 공백도 영향을 미쳤다. 팀에게는 공격진영에서 공을 간수하고, 기회를 창출하는 클루셉스키가 같은 역할이 필요하다. 오마르 마르무시와 사비우 등 굵직한 공격수를 영입한 토트넘인 만큼 클루셉스키와의 호흡에 큰 기대를 걸 수 있다. 중요한 것은 클루셉스키가 정상적인 컨디션으로 복귀할 수 있는지다. 1년이 넘는 공백기가 있었던 만큼 원래의 폼을 되찾기 위해서는 상당 시간이 소요될 것으로 보인다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com