'이렇게 노안인데 어떻게 20살이야?' EPL 유망주 충격 비주얼 논란...가나 매체 "20살 맞아, 원형 탈모는 10대 때부터"

사진캡쳐=더선

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[스포츠조선 김대식 기자]말릭 얄쿠예(브라이튼)가 첼시전에서 보여준 활약이 화제가 됐지만, 정작 SNS를 뜨겁게 달군 건 그의 외모였다.

브라이튼은 30일(한국시각) 영국 런던의 스탬포드 브릿지에서 열린 첼시와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2라운드 경기에서 3대4로 패배했다.

이날 누구보다도 축구 팬들의 이목을 사로잡은 선수는 얄쿠예였다. 브라이튼이 애지중지 키운 얄쿠예는 이번 시즌부터 본격적으로 1군에 진입했다. 2024년 코트디부아르에서 스웨덴으로 이적한 얄쿠예는 곧바로 잠재력을 인정받아 브라이튼 선수가 됐다. 가파른 성장세를 보였다. 오스트리아 슈투름 그라츠와 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 스완지로 임대를 다녀오면서 1군 경험을 쌓았다.

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파비안 휘르첼러 브라이튼 감독은 얄쿠예의 재능을 높게 평가했고, 이번 시즌부터 본격적으로 1군에서 활용하고 있다. EPL 선발 데뷔전부터 강렬한 인상을 남겼다.

신화통신

하지만 슬프게도 논란이 되고 있는 얄쿠예의 외모와 나이다. 노안 외모로 인해서 나이를 속였다는 이상한 논란이 터진 것이다. 가나 매체 가나웹은 31일 '얄쿠예는 지난 30일 첼시와의 경기에서 EPL 데뷔골을 터뜨리며 브라이턴의 극적인 추격전을 이끌었지만, 정작 온라인상에서는 그의 골보다 외모가 더 큰 화제를 모았다'고 보도했다. 이어 '일부 SNS 이용자들 사이에서 이 코트디부아르 출신 미드필더가 실제 나이보다 훨씬 들어 보인다며 그의 나이를 의심하는 목소리가 나왔다'고 덧붙였다.

하지만 매체는 곧바로 이런 의혹에 선을 그었다. 가나웹은 '얄쿠예는 30세도, 25세도, 심지어 23세도 아니다. 그는 20세'라며 트랜스퍼마크트와 ASEC 미모사 공식 프로필에 등재된 2005년 11월 18일생이라는 생년월일을 근거로 제시했다.

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2005년생의 선수가 노안처럼 보이는 이유는 심각한 원형 탈모 때문이었다. 이미 10대 시절부터 원형 탈모가 심했던 얄쿠예였던 것으로 확인됐다. 매체는 '십 대 시절의 모습을 담은 이미지들에서 이미 상당한 탈모가 진행되었음을 확인할 수 있으며, 이는 유럽에서 프로 축구 선수가 되기 훨씬 전부터 이 증상이 시작되었음을 알려준다'고 언급했다.

AFP연합뉴스

얄쿠예는 수많은 코트디부아르 축구 스타들을 배출한 명문 ASEC 미모사 아카데미 출신이다. 가나웹은 '더 분명하게 입수할 수 있는 사실은 얄쿠예의 외모가 그의 나이가 허위임을 증명하는 근거가 되지 않는다는 점이다. 이 미드필더는 수많은 코트디부아르 축구 스타들을 배출한 명문 ASEC 미모사 아카데미 출신이다. ASEC의 기록에는 얄쿠예가 아카데미 졸업생으로 명시되어 있으며, 최근에는 그가 아카데미로 돌아와 어린 선수들에게 축구공을 기증한 사실을 조명하기도 했다'고 덧붙였다.