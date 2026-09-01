K리그, 은퇴 선수 커리어 지원 프로그램 '넥스트 플레이' 2기 모집

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[스포츠조선 김성원 기자]K리그어시스트가 은퇴 축구선수들의 커리어 설계를 지원하는 교육 프로그램 '넥스트 플레이' 2기를 모집한다.

2024년 출범한 '넥스트 플레이'는 선수들이 은퇴 이후 삶에 대한 불안을 극복하고 제2의 인생을 준비할 수 있게 마련된 프로그램이다. 선수 은퇴를 경력 단절이 아닌 새로운 시작으로 연결할 수 있도록, 진로 탐색부터 커리어 설계까지 체계적으로 지원한다.

지난해 '넥스트 플레이' 1기에서는 총 26명이 선발돼 커리어 설계 교육을 수료했다. 우수 수강생들에게는 한 달간의 실전형 인턴십 기회도 주어졌다. H인텔리전스에서 인턴십을 진행한 최원준 수료생은 뛰어난 역량을 인정받아 정규직으로 전환됐다. AI 개발자로서의 커리어를 이어가는 동시에 박사 과정 지원과 캐나다·일본 등 해외 법인 출장 기회까지 얻으며 새로운 커리어를 만들어가고 있다.

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2기 모집은 지난 31일부터 9월 12일까지 진행된다. 선발된 수강생들은 9월 22일 개강 후 본격적인 커리어 설계 교육에 들어간다.

지원 자격은 K리그 등록 선수 및 대학 선수 가운데 은퇴했거나 은퇴를 앞둔 자다. 지원은 '넥스트 플레이' 홍보 포스터 내 QR코드를 통해 접속한 후, 지원서를 작성해 제출하면 된다.

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12주간 진행되는 교육 과정은 은퇴 선수들의 실제 진로 선택을 고려해 스포츠 에이전트, 전력분석, 행정, 창업 등 총 4개 분야로 구성된다. 각 부문에는 은퇴 후 경력 전환에 성공한 K리그 출신 멘토와 분야별 전문가들이 함께 참여해 실질적이고 현실적인 조언을 제공할 예정이다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com