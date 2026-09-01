[오피셜]"토트넘은 유망주 무덤" '손흥민 찰칵 후계자' 무어, 3경기 출전 후 또 이별…FC쾰른 임대 공식 발표, 양민혁 이어 생존 힘든 구조

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[스포츠조선 김성원 기자]토트넘의 미래인 2007년생 마이키 무어가 결국 임대를 떠났다.

토트넘은 1일(이하 한국시각) 무어가 독일 분데스리가 FC쾰른으로 한 시즌 임대된다고 공식 발표했다. 무어의 임대는 일찌감치 예상됐다.

유럽이적시장 전문가인 파브리지오 로마노는 지난달 초 'FC쾰른이 토트넘의 재능 있는 윙어 무어의 임대 영입 계약에 임박했다. 잉글랜드를 포함해 여러 국가에서 제안이 있었지만, 쾰른이 경쟁을 주도하고 있다'며 '완전 영입 옵션이 포함되지 않은 순수한 임대 계약'이라고 밝혔다.

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하지만 오피셜은 나오지 않았다. 무어는 새 시즌 토트넘이 치른 3경기에 모두 출전했다. 브렌트포드(0대3 패)와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막전과 찰턴 애슬레틱(5대1 승)와의 리그컵에 선발 출전했다.

29일 뉴캐슬 유나이티드(0대2 패)전에도 교체 출전했다. 자연스럽게 무어의 잔류를 예상하는 전망도 나왔다. 하지만 임대는 피할 수 없는 운명이었다.

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무어는 토트넘의 성골 유스다. 7세 때부터 인연이 시작됐다. 2024년 5월 15일 맨시티와의 2023~2024시즌 EPL에서 1군 데뷔전을 치렀다. 만 16세 277일의 깜짝 등장이었다. 토트넘 역대 최연소 1군 출전 기록을 새롭게 작성됐다.

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레인저스 SNS

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그해 여름 토트넘은 만 17세가 된 무어와 프로계약을 체결했다. '포스트 손흥민'으로 주목받았다. 무어는 손흥민의 트레이드 마크인 '찰칵 세리머니'를 선보이기도 했다. 손흥민도 토트넘 시절 아꼈다.

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토트넘은 더 많은 출전 기회를 보장하기 위해 지난 시즌 무어를 스코틀랜드 명문 레인저스로 임대 보냈다. 그는 프리미어십에서 33경기에 출전해 7골 3도움을 기록했다. 스코틀랜드 프로축구선수협회(SPFA)가 선정한 올해의 영플레이어를 수상했다.

무어는 이번 여름 토트넘에 복귀했다. 하지만 토트넘에선 여전히 뛸 공간이 많지 않았다. '유망주의 무덤'이었다. 출전 기회를 얻기 위해선 또 다시 탈출구가 필요했다. 잉글랜드 챔피언십(2부)의 미들즈브러를 포함해 무어 임대를 희망했다.

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그러나 무어는 유럽 5대 리그에서 뛰기를 희망하고 있다. 분데스리가에서 또 다른 미래를 그리고 있다. 무어보다 한 살 많은 2006년생 양민혁은 이미 벨기에 베스테를로로 임대를 떠났다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com