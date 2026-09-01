돌고 돌아 한국행! 위기의 한국 축구 구할 임시 소방수는 '엔리케 오른팔' 모레노, 사상 첫 스페인 출신 기대감 UP→아시안컵까지 가능할까

사진제공=대한축구협회

출처=대한축구협회

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[스포츠조선 박찬준 기자]위기의 한국 축구를 이끌 소방수를 찾았다. '엔리케의 오른팔' 로베르토 모레노 감독(49·스페인)이다.

대한축구협회(KFA)는 1일 '임시 사령탑으로 모레노 감독을 선임했다'고 발표했다.<스포츠조선 9월 1일 오전 9시40분 단독보도> KFA는 이날 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 2026년 제7차 이사회를 개최하고, 2026년 북중미월드컵 이후 공석인 남자 A대표팀 코칭스태프로 모레노 감독을 포함한 총 6명의 사단 선임을 승인했다. 스페인 출신 감독이 A대표팀 지휘봉을 잡는 것은 이번이 처음이다.

모레노 감독은 소치에서 손발을 맞췄던 에두아르도 도캄포 수석코치를 비롯해 하신트 마그리냐, 빅토르 브라보 데 소토 코치, 하비에로 초카로 피지컬 코치, 니코 보쉬 골키퍼 코치와 동행한다. 모두 스페인 국적이다. 모레노 사단의 계약기간은 11월 27일까지며, 6경기 이후 평가를 통해 아시안컵까지도 갈 수 있는 조항을 삽입했다.

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북중미월드컵에서 조별리그 탈락이라는 충격적인 성적표를 받아 든 한국 축구는 쑥대밭이 됐다. 홍명보 감독이 책임을 지고 물러났다. 후폭풍 속에도 축구는 계속돼야 했다. 당장 9월 A매치가 예정돼 있던 만큼, 애초 사퇴를 염두에 뒀던 국가대표 전력강화위원회가 총대를 메기로 했다. 고통 속에 새로운 감독 선임에 나섰다.

정몽규 회장의 사퇴로 선거를 눈앞에 두고 있는 만큼, 9월부터 11월까지 펼쳐지는 A매치 6경기를 이끌 임시 감독으로 가닥을 잡았다. 대한체육회의 '국가대표 선발 및 운영 규정'에 따라 감독과 코칭스태프를 묶은 사단 형태의 공개채용을 실시하기로 했다. A대표팀 감독 선임을 공채로 진행하는 것은 남녀를 통틀어 이번이 처음이었다.

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전강위는 대한체육회와 논의 끝에 만든 철저한 기준에 따라 후보자들을 심사했다. 서류 과정에서 지난해 전북을 K리그1과 코리아컵, 2관왕으로 이끈 거스 포옛 감독이 탈락하기도 했다. 서류 전형을 통해 5명의 후보로 추려졌다. 펩 과르디올라 감독의 오른팔이었던 도메네크 토렌트, 현 싱가포르 라이언시티 감독인 헤수스 카사스, '레전드' 로날드 쿠만의 형인 에르빈 쿠만 등이 포함됐다.

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온라인 면접 후 후보들의 최종 순위가 결정됐다. 모레노와 토렌트 감독이 1, 2순위로 낙점됐다. 현영민 전강위원장을 필두로 한 협상팀이 스페인으로 떠나 후보자들을 직접 만나 조건에 대해 논의했다. 협상에서 난항을 겪으며, 생각보다 시간이 길어졌지만, 최종 선택은 모레노 감독이었다.

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현역 시절 프로도 경험하지 못할 정도로 무명이었던 모레노 감독은 20대부터 지도자 생활을 시작했다. 특히 그는 이강인의 스승이었던 '명장' 루이스 엔리케 파리생제르맹 감독의 오른팔로 유명했다. 2011년 AS로마를 시작으로, 셀타비고, 바르셀로나, 스페인 대표팀에서 엔리케 감독을 보좌했다. 엔리케 감독의 개인 사정으로 스페인 대표팀 감독 대행이 된 그는 능력을 보여주며 정식 사령탑으로 취임했다. 이후 AS모나코를 시작으로 그라나다, 소치 등을 이끌었다.

현 위원장은 "이번 임시 감독 선임은 절차적 정당성과 공정성에 대한 국민적 관심이 컸던 만큼, 체육회 기준에 맞춰 이를 준수하기 위해 상당한 노력을 기울였다"며 "모레노 감독은 한국 축구에 대해 이미 높은 이해도를 갖추고 다양한 전술적 대안을 제시하는 등 열의가 인상 깊었다. 까다로운 과정을 통해 선임된 모레노 사단이 국가대표팀의 분위기 전환과 경기력 향상에 역할을 다해주길 기대한다"고 설명했다.

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한국 축구의 시계가 다시 돌아가기 시작했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com