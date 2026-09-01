맨유 선수 영입보다 최고의 소식...1티어 확인, '캡틴+에이스' 브루노와 재계약 협상 시작

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[스포츠조선 김대식 기자]브루노 페르난데스와 맨체스터 유나이티드가 새 계약을 위해 테이블에 마주 앉았다.

영국 데일리 메일은 31일(한국시각) '맨유가 팀의 정신적 지주인 페르난데스와 새로운 계약 체결을 위한 협상에 착수했다'고 보도했다. 매체는 이어 '구단 소식통에 따르면 페르난데스를 올드 트래포드에 더 붙잡아두기 위해 구단과 선수 측 사이 예비 논의가 이뤄진 것으로 확인됐다'고 전했다. 이 기사를 전한 크리스 휠러는 맨유 내부 소식에 정통한 기자로 평가받는다.

페르난데스의 기존 계약은 주급 22만파운드(약 4억원) 조건으로, 만료까지 이제 10개월밖에 남지 않은 상황이다. 다만 맨유는 1년 연장 옵션을 보유하고 있어 당장 이적시장에서 자유의 몸이 될 위험은 없다. 데일리 메일은 '이번 여름에도 페르난데스의 거취를 둘러싼 추측이 이어졌지만, 맨유는 그의 잔류를 강하게 원하고 있으며 연말 전 합의 도출을 목표로 하고 있다'고 설명했다.

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31세의 페르난데스는 최근 물오른 활약으로 재계약 협상에 힘을 싣고 있다. 그는 일요일 입스위치 타운전에서 5대2 대승을 이끌며 해트트릭과 도움 1개를 기록했는데, 이는 잉글랜드축구선수협회(PFA) 올해의 선수상을 받은 주간을 화려하게 마무리하는 동시에 마이클 카릭 감독 체제에서 자신의 존재감을 다시 한번 입증한 활약이었다.

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사실 페르난데스를 둘러싼 이적설은 이번 여름 갈라타사라이발로 다시 불거지기도 했다. 튀르키예 명문인 갈라타사라이는 페르난데스에게 현재 주급의 두 배에 달하는 연봉과 계약금 350만파운드(약 65억원)를 포함한 4년 계약을 제시할 준비를 마쳤던 것으로 전해졌다. 유벤투스와 AC밀란 역시 그의 상황을 예의주시해온 것으로 알려졌으나, 지난 7월 계약서에 명시돼 있던 5670만파운드(약 1052억원) 바이아웃 조항이 만료되며 자연스럽게 관심이 사그라든 모양새다.

이는 지난해 여름 알 힐랄행이 유력했던 뜨거운 이적설의 연장선이기도 하다. 당시 페르난데스의 에이전트 미구엘 핀호는 리야드에서 사우디아라비아 프로리그 구단 관계자와 직접 협상을 진행했고, 알 힐랄은 선수 본인에게 3년간 약 2억파운드(약 3713억원), 맨유에는 이적료 1억파운드(약 1857억원)를 제시한 바 있다. 페르난데스는 끝내 이적을 거절했지만, 이후 맨유가 해당 제안을 받아들일 준비가 되어 있었다는 사실에 '상처를 받았다'고 인정하기도 했다.

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스포르팅 리스본 출신인 페르난데스는 2020년 올드 트래포드에 입성한 뒤 지금까지 329경기에 출전해 110골 109도움을 합작하며 맨유의 핵심 자원으로 활약해왔다. 그는 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 단일 시즌 역대 최다인 도움 21개를 기록했으며, 지난주 언론 인터뷰를 통해서도 최고 수준에서 계속 활약하며 구단에 남고 싶다는 뜻을 분명히 밝혔다.

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페르난데스는 "저에게 중요한 건 최고의 선수들과 함께 계속 뛰기 위해 제 자신을 최선의 상태로 유지하는 것이다. 그리고 최고 선수들과 함께 뛰는 것은 곧 EPL에서, 그리고 맨유에서 뛰는 것을 의미한다"며 맨유를 향한 충성심을 전했다.

이어 그는 "매 시즌 제가 설정하는 득점 목표와 모든 계획은 항상 동일하다. 저는 변하지 않으며, 이곳에 더 오래 있든 적게 있든 달라지지 않는다. 저는 감독님이 필요로 하는 역량에 맞춰 경기를 뛰며, 만약 제가 그것을 해낼 능력이 되지 않는다면 스스로 물러나야 한다. 모든 선수는 자신의 타이밍과 순간을 이해해야 한다고 생각한다"며 자신이 원하는 수준의 활약이 없으면 알아서 떠나겠다고 대답했다.