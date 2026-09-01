'韓 국가대표 공격수' 황희찬 미쳤다! 이적시장 막판 뒤집기 임박, 마침내 EPL 구단 이름 나왔다..."이미 대화까지 나눴어"

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 남을 수도 있다. 행선지 후보가 등장했다.

영국 팀토크 소속의 그레이엄 베일리 기자는 1일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '울버햄튼의 황희찬이 데드라인 데이 이적을 노리고 있다'고 보도했다.

베일리는 '황희찬은 세자르 페이쇼투의 계획에 포함되지 않았다. 크리스탈 팰리스, 리즈, 헐시티, 번리 모두와 대화를 나눴다. 입스위치는 영입을 고려했지만 지안 플러밍을 선택했다'고 전했다. 황희찬이 팰리스, 리즈, 헐시티의 손을 잡는다면 EPL에서 활약할 수 있다.

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황희찬은 2023~2024시즌 울버햄튼 합류 이후 최고의 시즌을 보냈다. 당시 31경기에서 13골을 넣었다. 팀의 에이스로 도약한 황희찬은 '코리안가이'라는 별명까지 얻으며, EPL에서 훌륭한 경력을 이어갈 것이라 큰 기대를 받았다. 울버햄튼도 재계약으로 믿음을 드러냈다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 돌파를 시도하는 황희찬의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

하지만 활약은 오래 지속되지 못했다. 황희찬은 부상과 부진으로 두 시즌 연속 기대 이하의 모습만을 보였다. 53경기 5골, 팀의 공격을 책임질 선수라고 평가받기에 어려운 기록이다. 황희찬의 입지도 좁아졌다. 주전에서 벤치로 밀려나며 팀을 위해 활약할 기회도 줄어들었다.

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2025~2026시즌 울버햄튼이 EPL에서 최악의 모습을 보이며 강등이 확정되고, 변화의 바람이 불었다. 페이쇼투 감독이 새롭게 부임했고, 황희찬은 팀 계획에서 제외된 모습이다. 페이쇼투는 "황희찬, 사샤 칼라이치치, 키야나 회버, 엔소 곤잘레스 같은 일부 선수들은 팀에서 제외되어 21세 이하(U-21) 팀과 함께 훈련하고 있다. 선수 수가 너무 많아 훈련 세션을 관리해야만 한다'고 밝혔다. 울버햄튼은 이미 2026~2027시즌에 돌입하며, 황희찬을 꾸준히 명단 제외해 계획을 내비쳤다.

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25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 황희찬이 슛팅을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

현재 새 팀을 물색 중이라 알려졌다. 영국의 익스프레스앤스타는 30일 '세자르 페이쇼투 감독은 골키퍼 조제 사의 이적 가능성이 여전히 남아 있다고 밝혔으며, 공격수 사샤 칼라이지치와 황희찬은 새로운 팀을 물색 중이다. 1군 선수단과 떨어져 훈련하고 있다고 덧붙였다'고 전했다.

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새 도전을 위해 울버햄튼 잔류 대신 이적에 무게를 뒀고, 구단 역시 그 의사를 존중했다. 1군이 아닌 U-21 팀과 훈련을 진행하며, 이적을 준비 중이다. 관심이 많다고 알려졌으나, 구체적인 행선지는 여전히 나오지 않고 있었다. 마지막까지 상황을 지켜보고 있는 상황에서 유럽 이적시장의 문이 닫히기 전 EPL 구단들의 이름이 등장해 관심이 커질 수밖에 없을 전망이다. 황희찬이 어떤 팀의 손을 잡을지도 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com