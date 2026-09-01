'축구에 미친 괴짜' 모레노 임시감독의 한국, 핵심은 '엔리케 제자' 이강인이다

AP연합뉴스

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 윤진만 기자]"그는 열정적인 지도자다. 만족을 모르는 성격에 문제를 분석하고 해결책을 찾아내는 놀라운 능력을 지녔다." 루이스 엔리케 파리생제르맹(PSG) 감독은 9년간 자신의 '오른팔' 역할을 한 로베르트 모레노 감독을 이렇게 평가했다. 이 말에는 왜 위기에 빠진 한국 축구가 9월부터 11월 A매치 6경기를 이끌 임시 사령탑으로 모레노 감독을 낙점했는지를 알 수 있다.

모레노 감독의 커리어는 '지도자 모레노'를 온전히 말해준다. 그는 14세 때 이미 축구 선수로서 재능이 부족하다는 걸 깨닫고 지도자의 길로 들어섰다. 경기장 조명탑에 비디오 장비를 설치해 유소년 경기 하나를 8시간 동안 분석하는가 하면, 선수들에게 영상을 보여주기 위해 첫 월급으로 프로젝터를 구매했다. 150권이 넘는 축구 서적을 읽으며 경쟁력을 키웠다. 일부 사람들은 모레노 감독을 축구에 미친 '괴짜'라고 놀렸지만, 이러한 '열정'은 스페인 명문구단 바르셀로나의 눈에 띄었다. 2010년 바르셀로나 리저브팀 분석관을 시작으로 프로 지도자로 성장했다. 모레노 감독은 "난 결과보단 과정에 집착한다. 점수판만 보면 실제로 통제할 수 있는 것에 집중하지 못한다"라는 철학을 고수했다.

모레노 감독은 명장 요한 크루이프, 펩 과르디올라, 디에고 시메오네, 위르겐 클롭의 축구에 영감을 받았다. 바르셀로나에서 탄생한 티키타카 전술에 뿌리를 두고 있지만, 클롭식 전방 압박 축구를 자신의 축구에 접목했다. 각자의 길을 걷고 있는 '은사' 엔리케 감독식 축구와 닮은 점이 많다. 후방 빌드업뿐 아니라 높은 위치에서 압박하고, 빠른 공수 전환을 요구한다.

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출처=대한축구협회

2023년부터 2026년까지 3년간 PSG에서 엔리케 감독의 지도를 받은 이강인(아틀레티코 마드리드)은 모레노 감독식 전술이 익숙할 수 있다. 모레노 감독은 "시스템은 중요하지 않다. 중요한 것은 스타일이다. 그리고 선수들의 컨디션을 최상으로 끌어올리는 것"이라고 했다. 주로 활용해 온 포메이션은 4-2-3-1(4-3-3)이다. 강한 압박과 빠른 공수 전환을 위해 최전방에 오현규(베식타시)와 같이 에너지가 넘치는 공격수를 적극적으로 활용할 가능성이 있어 보인다.

모레노 감독은 분석에 많은 시간을 할애한다. 상대팀에 대한 철저한 분석을 무엇보다 중요시한다. 데이터를 활용하는 데에도 능하다. 그는 축구를 하는 건 선수지만 '도구'는 꼭 필요한 요소라고 강조해 왔다. 이런 분석 능력은 단기 레이스에 최적화돼 있다. 2019년 엔리케 감독이 개인사로 떠나 분위기가 뒤숭숭한 스페인 대표팀을 맡아 뛰어난 전술 능력으로 반등을 이끌었다. A매치 9경기에서 7승2무, 77.8%의 승률을 기록했다. 2019~2020년 이끈 AS모나코에선 7개월 만에 성적부진으로 물러났지만, 부임 초기엔 3연승을 이끌기도 했다.

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모레노 감독은 그라나다(스페인)와 소치(러시아)에서도 성적부진으로 임기를 채우지 못했다. 한 시즌을 온전히 이끌어야 하는 클럽 레벨에선 지도력이 빛을 발하지 못했다. 소치 시절엔 선수 영입과 훈련 스케줄에 인공지능(AI) 프로그램을 활용한다는 불미스러운 루머까지 제기됐다. 스페인 대표팀을 떠난 뒤 3개 클럽에서 104경기를 지휘해 승률은 약 30.8%(32승34무38패)에 그쳤다. 장기적으로 팀을 맡기기엔 불안한 면이 있지만, 짧은 기간에 최적의 솔루션을 찾아내는 모레노 감독의 능력은 임시 사령탑에 잘 어울린다고 할 수 있다.

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모레노 감독은 지난 3월 "지도자에게 실패란, 사랑하는 이 일을 하지 못하는 것"이라며 "나의 다음 목표는 팀을 지도하면서 행복을 느끼고, 사람들이 진정한 내 모습을 알아가도록 하는 것"이라고 말했다. 반년 후 한국에서 마침내 기회를 잡았다. 반등이 필요한 모레노 감독의 커리어는 희망의 빛을 찾는 한국 축구와 닮은 구석이 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com