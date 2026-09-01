"큰 승리라 너무 기쁘다" 에메리의 애스턴 빌라를 원정서 1-0으로 잡은 아스널 에르테타 감독, 우승처럼 좋아했다.."빌라파크는 강팀도 고전하는 곳"

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta gestures on the touchline during the English Premier League football match between Aston Villa and Arsenal at Villa Park in Birmingham, central England on August 31, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Arsenal - Villa Park, Birmingham, Britain - August 31, 2026 Arsenal manager Mikel Arteta and Aston Villa manager Unai Emery Action Images via Reuters/Andrew Couldridge EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]"큰 승리였다."

프리미어리그 원정에서 애스턴 빌라를 1대0으로 잡고 개막 2연승을 달린 EPL 디펜딩 챔피언 아스널의 미켈 아르테타 감독은 기쁨을 감추지 않았다. 그는 한골차 신승있지만 '큰 승리'라는 표현을 썼다.

아스널은 1일(한국시각) 영국 버밍엄 빌라 파크에서 열린 애스턴 빌라와의 2026~2027시즌 프리미어리그 2라운드 원정 경기서 부카요 사카의 결승골로 1대0 승리했다. 개막전 코벤트리에 3대0 승리 후 기분 좋은 2연승 행진이다.

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아르테타 감독은 경기 후 스카이스포츠와의 인터뷰에서 이번 결과를 '대승'이라고 의미를 부여하며 선수들을 칭찬했다. 그는 "정말 기쁘다. 엄청난 승리다. 이곳은 원정 와서 승점 3점을 따기 힘든 곳이다. 우리가 승리할 자격이 있었다"면서 "우리는 훌륭한 경기력을 보여주었다. 선발 11명만으로는 충분하지 않았고, 교체 출전한 선수들이 들어와 경기를 마무리하고 승리하는 데 훌륭한 역할을 해주었다"고 평가했다. 아스널은 이번 원정에서 우나이 에미리 감독의 애스턴 빌라를 맞아 전반전 고전했다. 상대에게 위험한 실점 위기를 여러 차례 내줬다. 승부는 후반 14분에야 갈렸다. 아스널은 칼라피오리의 도움을 받은 사카가 결승골을 차 넣었다. 이후 아스널은 실점하지 않고 1골차 리드를 끝까지 지켜냈다.

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Arsenal - Villa Park, Birmingham, Britain - August 31, 2026 Arsenal's Bukayo Saka celebrates scoring their first goal with Ben White and Kai Havertz REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

아르테타 감독은 "이곳에서 승리하는 것이 얼마나 힘든지 알고 있다. 모든 빅클럽들이 그들을 상대로 고전했는데, 상대가 매우 뛰어난 팀이기 때문"이라고 말했다. 그는 아스널 선수들에 대해 "나는 항상 우리 선수들을 신뢰한다. 수준은 그 순간에 따라 달라지기도 한다. 지난해 우리는 이곳에서 매우 힘들게 졌다. 그 잔재가 여전히 마음에 남아있었다"고 말했다.

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아르테타 감독은 벤치에서 출전한 후반 조커로 투입된 에제와 콘사의 경기력에 대해 "에제는 우리에게 승리를 가져다준 플레이를 만들어 냈다. 콘사 역시 매우 침착했고 그가 내린 모든 결정에서 매우 담대했다. 그들 모두에게 정말 만족한다"면서 "(시즌 초반 기세는)지난 해에도 마찬가지였다. 리그에서 승점을 쌓는 것이 얼마나 어려운지 우리는 알고 있다"고 말했다. 아스널은 지난 2025~2026시즌 프리미어리그 정상에 22년 만에 올랐다. 막판에 맨체스터 시티의 추격을 뿌리쳤다.

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Arsenal's Bukayo Saka, left, Aston Villa's Ian Maatsen, center, and Aston Villa's Ross Barkley challenge for the ball during the English Premier League soccer match between Aston Villa and Arsenal in Birmingham, England, Monday, Aug. 31, 2026. (AP Photo/Morgan Harlow)

아스널은 개막 후 2경기에서 2승, 4득점-무실점을 기록하며 맨시티(승점 6)에 이어 2위로 올라섰다. 아스널의 다음 일정은 오는 7일 첼시와의 리그 홈 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com