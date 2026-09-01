깜짝 폭로! 이강인 AT 마드리드로 보낸 이유 있었나...PSG 속내 등장 "새로운 선수단 구축하려는 의지"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]파리 생제르맹(PSG)이 올여름 이적시장에서 확실한 개편을 계획한 것으로 보인다.

영국의 트리뷰나는 1일(한국시각) 'PSG에는 특히 성공적인 이적 시장이었다'며 PSG의 올여름 이적시장을 조명했다.

PSG는 이번 여름 엄청난 선수 판매 수익을 올렸다. 시작은 곤살루 하무스였다. 우스만 뎀벨레, 브래들리 바르콜라 등에 주전 자리를 밀려난 하무스는 올여름 페란 토레스까지 합류하며 팀에서의 입지를 장담할 수 없었다. AC밀란으로 이적하며 무려 7400만 유로의 이적료를 PSG에 안겼다.

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뒤를 이어 이강인이 이적했다. 2023년 여름부터 아틀레티코 마드리드의 구애를 받았던 이강인은 3년 만에 스페인 무대에 복귀했다. 이강인은 그간 준주전급 대우를 받았던 PSG에서와 달리 앙투완 그리즈만이라는 레전드의 후계자로서 아틀레티코 마드리드에 입성하며 큰 기대를 받고 있다. 4000만 유로의 이적료를 기록한 이강인은 이미 아틀레티코 소속으로 3경기 1골-1도움, 활약에 시동을 걸었다.

이후에도 선수 매각은 계속 이어졌다. 이브라힘 음바예가 애스턴 빌라, 랑달 콜로 무아니는 유벤투스로 향했다. 노아 카마라는 리옹으로 향했다. 브래들리 바르콜라는 무려 1억 4500만 유로의 거액의 이적료를 기록하며 리버풀 유니폼을 입었다. PSG 역대 최대 규모의 판매 성공 사례로 남게 됐다.

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다만 이런 과정은 모두 PSG가 계획한 이탈이었다는 주장이 등장했다. 이 선수들을 내보내며 선수단 개편을 고려했던 것으로 보인다. 특히 이강인의 이탈이 새 선수단 구축 의지에 핵심이라는 주장이 나왔다. 트리뷰나는 'PSG는 이강인을 아틀레티코 마드리드에 4000만 유로에 매각했다. 이강인은 미드필드와 측면을 넘나드는 다재다능함으로 PSG에 큰 기여를 했다. 그의 이적은 구단이 새로운 스쿼드를 구축하려는 의지를 반영하는 것이기도 하다'고 평가했다.

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PSG는 이강인의 이탈 등 전력 공백을 채우기 위해 부단히 움직였다. 토레스를 비롯해 마그네스 아클리우슈, 뤼카 디뉴, 미카 고츠를 영입해 새 선수단을 구성했다. 다만 아직까지 성과는 아쉽다. 리그 개막 이후 2경기에서 승리가 없다. 기존에 쏠쏠한 활약을 리그에서 보여주던 자원들이 빠져나간 자리, 그 공백을 채우는 과정이 올 시즌 PSG에는 중요할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com