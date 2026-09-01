'3경기-4공격 포인트' 안데르손까지 번뜩…FC서울, 외국인 군단 'A급' 활약 '10년 만의 정상 보인다'

사진제공=한국프로축구연맹

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안데르손(28·FC서울)까지 번뜩인다.

김기동 감독이 이끄는 FC서울은 '하나은행 K리그1 2026' 개막 26경기에서 17승5무4패(승점 56)를 기록하며 1위를 달리고 있다. 2위 울산 HD(승점 40)와의 격차는 무려 16점이다.

7월 말~8월 초 다소 잠잠하던 서울은 최근 연승 모드를 '재점화'했다. 지난달 15일 대전하나시티즌(4대2 승)과의 경기를 시작으로 FC안양(7대0 승)-부천FC(1대0 승)-광주FC(5대2 승)를 상대로 연달아 승리를 거머쥐었다. 네 경기에서 무려 17골을 몰아넣는 매서운 힘을 발휘했다. 일각에선 송민규의 나시오날(포르투갈) 이적으로 공격력 약화가 우려됐지만 기우였다. 서울은 송민규 이적 뒤 치른 광주와의 경기에서 5골을 몰아넣었다.

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서울 공격력 상승의 중심에는 안데르손이 있다. 그는 최근 세 경기에서 2골-2도움을 기록했다. 올 시즌 공격 포인트(3골-5도움)의 절반을 해냈다. 숫자로는 다 담을 수 없는 활약도 있다. 광주전 후반 10분이었다. 안데르손은 상대 진영을 향해 달려 들어가는 클리말라를 향해 날카로운 패스를 건넸다. 공을 받으려던 클리말라는 안영규에 막혀 넘어졌고, 심판은 안영규의 퇴장을 명했다. 안데르손의 패스가 만들어낸 '나비효과'였다.

안데르손은 지난해 여름 수원FC를 떠나 서울에 합류했다. 크랙으로서의 기대감이 컸다. 하지만 안데르손은 제시 린가드와 동선이 겹치며 어려움을 겪었다. 김 감독이 "지난해 안데르손과 린가드 모두 밖으로 나와있었다. 습관적으로 성향이 나오는 것 같아서 (안으로 들어가는 것) 요구했다"고 말할 정도였다. 올 시즌 초, 부상으로 잠시 이탈하기도 했던 안데르손은 김 감독의 주문을 몸에 익히며 확실히 달라진 모습을 보이고 있다.

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안데르손까지 깨어나면서 서울은 2016년 이후 10년 만의 정상 탈환에 더욱 가까워진 모습이다. 안데르손은 물론이고 외국인 선수 대부분이 'A급' 활약을 펼치며 서울 우승을 위해 힘을 쏟고 있다. 요르단 국가대표 수비수 야잔은 물론이고 '새 얼굴' 로스와 바베츠 역시 제 몫을 톡톡히 해내고 있다. 지난 시즌 부상으로 힘든 시간을 보냈던 클리말라는 23경기에서 10골을 넣으며 공격을 이끌고 있다. '캡틴' 김진수는 "외국인 선수들이 훈련하고 경기하는 것을 보면서 (우승할 수 있다는) 생각을 개인적으로 많이 했다. 후이즈도 경기에 많이 나오지는 못하지만, 내색하지 않고 성실한 모습을 보여주고 있다. 그들이 먼저 하다보니 자연스럽게 선수들 모두 열심히 하는 것 같다"고 고마워했다.

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서울은 5일 서울월드컵경기장에서 인천 유나이티드와 대결한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com