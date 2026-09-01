"일요일에 보면 알겠죠!" '첼시와 나란히 2연승' 아스널 스타가 내놓은 쏘쿨 '네 단어' 자신감

사진출처=스카이스포츠

Arsenal's Bukayo Saka (7) celebrates after scoring

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]"일요일에 보면 안다.(We'll see on Sunday.)"

'아스널 에이스' 부카요 사카가 첼시와의 시즌 첫 맞대결을 앞두고 단 네 단어로 자신감을 표했다.

아스널은 1일 오전 4시(한국시각) 잉글랜드 프리미어리그 애스턴빌라 원정에서 사카의 결승골에 힘입어 1대0으로 신승, 2연승을 달렸다. 미켈 아르테타 아스널 감독은 승리 후 "이번 경기는 선수단 전체의 승리였으며, 어떤 역할로든 경기에 참여한 모든 선수가 우리를 위해 결정적인 차이를 만들어냈다"라고 말했다. "우리가 보유한 선수층의 두께와 뛰어난 기량을 진정으로 살려낸다면 이는 우리에게 엄청난 동력(boost)이 될 것이기 때문에, 이번 승리는 우리 모두에게 중요한 메시지"라고 의미를 부여했다. 아스널은 개막 후 2경기에서 6점을 획득한 4개 팀 중 하나다. 맨시티, 승격팀 헐시티, 그리고 샤비 알론소 감독의 첼시가 개막 후 리그 2경기를 모두 승리했다. 첼시 풀럼을 3대2로, 브라이턴을 4대3으로 제압하며 알론소 감독 체제에서 재정비된 모습을 보여줬다.

Advertisement

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Arsenal

7일 오전 0시30분 아스널은 북런던 라이벌 첼시와 안방에서 맞붙는다. 폭풍 이적시장을 보낸 첼시는 사비 알론소 감독 아래 예상보다 강력한 스쿼드를 구축했다. 여름 이적시장에서 아스널에 합류할 기회가 있었던 모건 로저스를 비롯해, 주앙 페드로, 콜 파머로 이루어진 강력한 스리톱은 올 시즌 첼시가 기록한 프리미어리그 7골 중 5골을 합작했다. 하지만 새 주전 골키퍼 에밀리아노 마르티네스의 합류에도 불구하고, 알론소 감독의 수비라인은 여전히 보완이 필요한 단계. 첼시는 주말 브라이턴전에서 3골을 내줬다.

반면 아스널은 경기 시작 후 약 1시간 만에 터진 사카의 결승골에 힘입어 최근 프리미어리그 7경기 중 6번째 무실점 경기를 기록했다. 에미레이트 스타디움 첫 맞대결은 올 시즌 '가장 강력한 창과 가장 단단한 방패의 대결'로 기대를 모은다.

Advertisement

애스턴빌라전 승리 직후 사카는 제이미 캐리거와 티에리 앙리가 진행하는 생방송 '먼스데이 나이트 풋볼'에서 아스널의 런던 라이벌인 첼시의 시즌 초반 행보에 주의를 기울이고 있냐는 질문에 옅은 미소를 지으며 "보고 있다"라고 답했다. 이어 풀럼과 브라이턴를 상대로 거둔 승리를 어떻게 봤는지 묻자, 그는 "일요일에 보면 알게 될 것"이라며 말을 아꼈다.

Advertisement

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Arsenal

한편, 아스널의 전설 티에리 앙리는 아직 첼시의 상승세를 온전히 신뢰하지는 않는 모습이다. 앙리는 스카이 스포츠를 통해 "두 팀 모두 경기에서 승리했고, 서로 다른 스타일이 맞붙는 모습을 보고 싶을 것"이라고 말했다. "현재 첼시의 경기 방식을 보면, 역습을 통해 아스널에게 타격을 줄 수도 있어 보인다"면서도 "하지만 중원과 측면에 공간을 허용했던 지난 방식대로 수비한다면 아스널을 상대로 고전할 것이다. 그 부분은 두고 봐야 한다"고 예상했다. 맨시티를 여전히 우승 후보로 본 앙리는 "강팀들과 붙었을 때 첼시가 어떤 모습을 보일지는 아직 확신할 수 없다"면서 "맨시티가 공을 잡았을 때 보여줄 수 있는 역량 또한 잊어서는 안 된다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com