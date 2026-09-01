'이강인 맹활약에도…' 웃지 못하는 아틀레티코 마드리드, '주포' 훌리안 알바레즈 잔류 엔딩 가능성 'FC바르셀로나 이적 불가→아스널 희박'

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[스포츠조선 김가을 기자]훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드)의 상황엔 변화가 없다.

스페인 언론 '문도데포르티보'는 8월 31일(이하 한국시각) '여름 이적 시장의 마감일이 얼마 남지 않았다. 알바레즈의 상황은 변함이 없다. FC바르셀로나(스페인) 이적은 사실상 불가능해졌다. 그는 아틀레티코 마드리드의 훈련에 합류했다. 아스널(잉글랜드) 이적 가능성도 남아있지만, 점점 희박해지고 있다'고 보도했다.

알바레즈는 2024~2025시즌을 앞두고 맨시티(잉글랜드)를 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 알바레즈는 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입고 2024~2025시즌 54경기에서 29골을 넣었다. 2025~2026시즌에도 52경기에서 20골-10도움을 기록했다.

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사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

올 시즌은 얘기가 다르다. 그는 2026년 북중미월드컵 휴식 관계로 뒤늦게 팀에 합류했다. 무엇보다 이적설 때문에 그라운드 안팎에서 논란을 야기하고 있다. 그는 여름 이적 시장에서 FC바르셀로나, 아스널 등의 관심을 받고 있다. 특히 주안 라포르타 FC바르셀로나 회장은 "우리는 여전히 알바레즈에게 큰 관심이 있다. 우리의 제안이 수락되길 바란다. 아틀레티코 마드리드가 이번 여름 이적 시장에서 알바레즈 매각 의향이 있다면, 우리가 제시한 이적 제안을 바탕으로 합의에 도달할 수 있다는 생각을 한다. 우리는 그를 영입할 준비가 돼 있다. 우리는 수년간 알고 지낸 아틀레티코 마드리드와 그 경영진을 매우 존중한다. 그렇기 때문에 미겔 앙헬 힐 마린 아틀레티코 마드리드 CEO에게 전화를 걸어 우리가 보낸 제안을 다시 한번 공식적으로 확인했다"고 공식적으로 바람을 드러냈다. 이강인, 알렉스 바에나 등이 팀을 이끌고 있는 가운데 알바레즈의 상황은 묘연하다.

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'문도데포르티보'는 '알바레즈는 북중미월드컵 기간 공개적으로 이적하고 싶다는 뜻을 밝히기도 했다. 하지만 아틀레티코 마드리드는 그의 FC바르셀로나 이적 가능성을 일축했다. 이적료와 상관없이 FC바르셀로나로의 이적을 허용하지 않겠다고 단호히 밝혔다. 이러한 입장은 구단 이사회의 만장일치 지지를 받았다. 알바레즈는 최근 질병으로 팀 훈련에 불참했다. 하지만 그는 최근 팀 훈련에 복귀했고, 잔류가 유력해 보인다. 알바레즈는 아틀레티코 마드리드와 2030년까지 계약한 상태'라고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com