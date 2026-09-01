월드컵 내내 술만 마셨는데...또 EPL에서 기회 잡았다, HERE WE GO 확인 끝 "에버턴 임대 계약 합의 완료"

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[스포츠조선 이현석 기자]잭 그릴리시가 에버턴으로 떠날 예정이다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 1일(한국시각) '그릴리시가 에버턴에서 메디컬 테스트를 받을 예정이다'고 밝혔다.

로마노는 '그릴리시가 승인하며 맨체스터 시티는 에버턴과 임대 계약에 합의했다. 에버턴은 며칠 동안 이 계약을 밀어붙였다'고 전했다.

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AFP연합뉴스

부진에 빠진 정상급 선수다. 그릴리시는 2021년 여름 당시 잉글랜드 선수 역대 최고 이적료를 기록하며 맨시티 유니폼을 입었다. 애스턴 빌라에서 엄청난 기량을 선보였던 선수였기에 합류와 동시에 기대가 하늘을 찔렀다.

하지만 그릴리시는 기대에 미치지 못했다. 2022~2023시즌 맨시티의 트레블 달성과 함께 유럽챔피언스리그, 리그, FA컵을 가리지 않고 활약하는 모습도 보여줬으나, 이적 이후 전반적으로 활약이 예상을 밑돌았다. 2023~2024시즌부터 벤치에 앉는 시간이 늘어난 그릴리시는 제레미 도쿠에 완전히 자리를 뺏겼다. 잦은 음주와 기복이 계속해서 그의 발목을 잡았다. 에버턴 임대 이후에도 성과를 제대로 보이지 못하며 이적이 성사되지 못했다.

EPA연합뉴스

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올여름 상황도 큰 반전은 없어 보였다. 당초 목표로 했던 대표팀 승선이 불발되며, 2026년 북중미월드컵에도 나서지 못했다. 월드컵 당시 만최 상태의 모습만 화제를 모았다. 그릴리시는 당초 아틀레티코 마드리드 이적설도 등장했으나, 구체적인 진전 소식은 나오지 않았다.

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올여름 맨시티가 한국을 방문할 때도 어린 선수들에 밀려 명단에 포함되지 못한 그릴리시다. 다행히 커뮤니티 실드와 리그 개막전에 출전했으나, 짧은 시간을 소화한 것이 전부였다. 반등의 실마리를 찾기 위해선 맨시티를 떠나야 했던 상황, 에버턴이 다시 한번 임대하기 위해 나서며 이적이 성사됐다.

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그릴리시에게는 이제 몇 번 남지 않은 기회일 수 있다. 그릴리시는 최근 3시즌 동안 90경기에 출전해 8골14도움에 그쳤다. 에버턴에서 도전에 나선 그릴리시가 다시 전성기 시절의 기량을 되찾을 수 있을지도 이번 시즌 주목할 포인트다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com