"우린 김민재 있다! 다들 부럽지?" 뮌헨 단장까지 칭찬 폭발! 시즌 초반 주전 도약에 호평 쇄도

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 김민재 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]김민재를 향한 호평이 끊이지 않고 있다.

독일의 키커는 31일(한국시각) '바이에른에서는 뛰어난 공격력 외에도 다른 선수들의 활약이 돋보이고 있다. 그중에서도 김민재 선수는 가장 많은 찬사를 받고 있다'고 보도했다.

키커는 '김민재는 경기장 밖에서는 과격한 언행을 하지 않지만, 라커룸에서는 매우 인기 있는 동료이며, 경기장 안에서는 팀의 원동력이다. 슈투트가르트전 활약으로 다시 한번 이를 입증했다. 지난여름 요나단 타가 합류한 이후 김민재는 훨씬 차분하고 자유로운 모습을 보이고 있다. 다욧 우파메카노에게 밀려 주전 자리를 꿰찰 필요가 없어진 것이 그에게 영감을 준 듯하다'고 전했다.

Advertisement

로이터연합뉴스

김민재는 올여름 뜨거운 관심을 받았다. 잔류 여부에 모두가 주목했다. 김민재의 의지는 굳건했다. 바이에른 잔류였다. 그간 꾸준히 이적설에 바이에른 잔류 의지로 답했다. 앞서 진행된 바이에른의 제주 투어에서도 김민재는 "선수로서 바이에른에서 뛰는 것은 행복한 일이다. 작년에 나름 많이 뛰었다고 생각하지만 경쟁이다. 팀에 남을 것 같다"며 잔류 의지를 확고히 드러냈다.

하지만 잔류 의지와는 별개로 빅클럽들의 관심은 이어졌다. 가장 먼저 등장한 팀은 맨체스터 유나이티드였다. 여기서 그치지 않았다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 팀들이 김민재 영입을 위해 문을 두드렸다. 독일의 TZ는 '아스널이 대한민국 출신 중앙 수비수인 김민재의 영입 가능성을 문의했다. 하지만 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 챔피언 아스날은 곧바로 거절 의사를 전달받았다'며 '흥미로운 점은 맨체스터 유나이티드, 노팅엄 포레스트, 아스날 외에도 최근 유로파리그 우승팀(애스턴 빌라) 역시 김민재에게 거절당했다는 사실이다'고 설명했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

김민재는 바이에른 이적 이후 이적설이 매년 여름 연례 행사였다. 다만 올여름은 기류가 바뀌었다. 바이에른이 김민재를 남길 것이라는 소식과 함께 김민재도 굳건하게 잔류와 경쟁 의사를 내비쳤다. 이런 상황에서 극찬까지 쏟아지며 김민재의 바이에른 내 입지가 더 공고해지고 있다.

Advertisement

에베를 단장은 "타, 우파메카노, 그리고 김민재까지 세 명의 뛰어난 센터백을 보유하게 되면서 상황이 달라졌다. 이제 우리는 세계적인 수준의 센터백 세 명을 갖게 되었고, 이는 당연한 결과다. 세 선수의 기량을 부러워하는 클럽이 꽤 많을 거라고 생각한다. 경기 수가 많기 때문에 세 선수 모두 필요할 겁니다. 김민재는 지난 시즌에 정말 좋은 모습을 보여줬고, 지금도 그 기세를 이어가고 있다"고 호평했다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com