'4연패 가능?' 우려의 시선에 답한 이민성 감독 "핑계같지만 지금까지는 선수 선발 과정이었다, 반드시 금메달 따겠다"[현장 기자회견]

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[천안=스포츠조선 박찬준 기자]"지금까지 선수 선발 과정이었다. 금메달 딸 수 있는 선수들로 꾸렸고, 반드시 목표를 이루겠다."

이민성 23세 이하(U-23) 아시안게임 남자 축구 대표팀 감독의 각오였다. 아시안게임 4연패에 도전하는 이민성호가 1일 충남 천안 코리아풋볼파크에 모였다. 지난 달 9일 최종 명단이 발표된 이래 첫 번째 소집이었다. 격전지인 일본으로 바로 넘어오는 해외파를 제외하고, '와일드카드' 이기혁(강원)을 비롯해 K리거 14명이 함께 했다.

한국 축구는 2014년 인천 대회를 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회까지 3연패에 성공했다. 2026년 나고야-아이치아시안게임에서 영광을 이어가길 원하고 있다. 이 감독은 소집 인터뷰에서 "1년하고도 좀 더 지난 시간이다. 지금껏 아시안게임을 목표로 소집을 해 왔다. 오는 과정이 순탄치는 않았지만, 그게 우리한테는 큰 보약이 됐을 거라고 생각한다. 지금까지 잘못된 점들, 보완해야 될 점들을 착실히 준비했다. 이번에 아시안게임에 꼭 금메달을 딸 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.

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멤버는 역대급이다. 배준호(스토크시티) 김지수(브렌트포드) 양민혁(토트넘) 등 유럽파만 9명에 달한다. 와일드카드(24세 이상 선수)도 2026년 북중미월드컵을 누볐던 이기혁 양현준(셀틱) 엄지성(스완지시티)이 이름을 올렸다. 최근 유럽파들이 물오른 활약을 보여주고 있다. 이 감독은 "우리에게는 좋은 소식이다. 조합에 대한 고민이 있지만, 감독 입장에서는 최근 활약이 반갑다"고 했다.

하지만 이민성호를 향한 시선은 곱지 않다. 지난 1월 U-23 아시안컵에서는 4위에 머물렀고, 출범 후 치른 경기에서 좋은 결과를 만들지 못했다. 이 감독은 "핑계일 수 있겠지만, 아시안게임 선수 선발을 위한 과정이었다. 조직적으로나, 멤버적으로나 아쉬움이 있었다. 이때 얻은 경험이 우리에게는 큰 힘이 될 것"이라고 했다.

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상황은 좋지 못하다. 팀의 중심인 해외파는 뒤늦게 합류하고, 평가전도 치르지 못한다. 조별리그 상대도 만만치 않다. '중동의 강호' 사우디, 카타르와 경쟁한다. 나고야시 미즈호공원 럭비경기장에서 9월 15일 카타르와 1차전, 22일 사우디와 2차전을 갖는다. 이민성호는 지난해 11월 사우디와의 두 차례 연습경기에서 모두 패한 바 있다. 카타르와는 U-23 레벨에서 역대 8번을 만나 단 1승(5무2패)밖에 하지 못했다. 만약 물고 물리는 상황이 되면, 자칫 어려운 상황에 놓일 수도 있다. 이 감독은 "과거와 준비 상황이 다르다. 카타르나 사우디에 관해 철저히 준비했고, 앞으로도 해나가는 과정"이라며 "일단 한 경기만 이기면 8강에 진출할 확률이 높아지는만큼, 한경기 한경기 결승전이라 생각하고 뛰겠다"고 했다.

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그는 마지막으로 "항상 금메달을 목표로 해야 되는 대회이기 때문에 저희가 지금껏 준비해 온 것도 그 부분만 생각했고 오늘부터 앞으로 남은 일정 동안 금메달만을 바라보면서 선수들과 한 뜻을 이루어서 꼭 달성하도록 노력하겠다"고 했다.

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천안=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

-아시안게임에 임하는 각오는.

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1년하고도 좀 더 지난 시간이다. 지금껏 아시안게임을 목표로 소집을 해 왔다. 오는 과정이 순탄치는 않았지만, 그게 우리한테는 큰 보약이 됐을 거라고 생각한다. 지금까지 잘못된 점들, 보완해야 될 점들을 착실히 준비했다. 이번에 아시안게임에 꼭 금메달을 딸 수 있도록 최선을 다하겠다.

-해외파는 늦게 합류하고, 평가전은 치르지도 못한다.

과거하고 다르게 해외파가 많아진 점은 변화된 부분이다. 분명히 부담감은 있지만 시대 흐름에 맞춰가야 되는 부분이다. 우리가 지금 모인 선수들이 수비하고 미드필드 쪽이기 때문에, 수비 조직력적인 부분을 맞춰가고, 일본에서 유럽파들이 합류했을때 전체적인 조합을 맞춰갈 생각이다.

-토너먼트가 두 경기 밖에 없다.

네 팀이 한 조가 돼도 마찬가지라고 생각한다. 한 경기를 이으면 8강에 진출할 수 있는 확률이 더 높아지기 때문에 부담감보다는 한 경기 한 경기 결승전이라고 생각하면서 하겠다.

-A대표팀이 부진하며 아시안게임 대표팀이 잘해야 한다.

항상 금메달을 목표로 해야 되는 대회이기 때문에 저희가 지금껏 준비해 온 것도 그 부분만 생각했고 오늘부터 앞으로 남은 일정 동안 금메달만을 바라보면서 선수들과 한 뜻을 이루어서 꼭 달성하도록 노력하겠다.

-조별리그 상대는 어떻게 분석했는지.

우리 팀 빼고 14팀이 다 동일하다고 생각한다. 어느 팀이 강하고 약하고의 문제가 아닌 우리 만의 축구를 해 나가는 게 가장 중요하다. 카타르나 사우디에 대해서 철저히 준비를 했고 계속 지금도 준비를 해 나가는 과정이다. 조별 예선부터 좋은 경기력으로 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다.

-해외파들의 활약이 좋다.

경기를 뛰는 것 자체만으로도 저희에게는 좋은 소식이다. 거기에 포인트까지 올려주면 더 좋다. 어떤 조합으로 할지 고민해야 하지만, 감독 입장에서는 반가운 소식이다.

-와일드카드에 어떤 부분을 기대하는지.

양현준과 엄지성의 경우, 양쪽 사이드에서 1대1 능력이 강한 선수이기 때문에 그 부분을 이용하려 한다. 이기혁의 경우 중원의 리더 역할을 기대하고 있다.

-청문회를 통해 불미스러운 과거가 드러났는데.

내 아킬레스 건이고 죄송하다는 생각을 갖고 지금까지 살아왔다. 지금도 많은 팬들한테 항상 죄송하다는 말씀을 드리고 그래서 내가 더 잘해야 한다.

-지난 1년 간 승률이 좋지 않았다.

핑계라고 할 수도 있지만 선수 선발 과정이었다고 생각한다. 매번 시합때마다 조직적이나 멤버적으로 갖추지 못했다. 아쉽지만, 우리에게는 큰 보약이 될 것 같다.

-김민수나 옌스가 뽑히지 않아 아쉬워하는 목소리가 있다.

이 자리에서 이야기하는 것은 뽑히지 않은 선수들에 대한 예의가 아니다. 코칭스태프가 수십차례 미팅을 해서 내린 결론이다. 이 선수들이 금메달을 딸 수 있는 자원이라 판단했다. 뽑히지 못한 선수들에게는 미안하지만, 지금 남아 있는 선수들에게 거는 기대가 크다.