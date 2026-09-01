금메달만 바라보는 강상윤 "유럽도 중요하지만, 눈 앞 경기만 집중하겠다"[현장 인터뷰]

Advertisement

Advertisement

[천안=스포츠조선 박찬준 기자]"유럽 목표 중요하지만, 한 경기 한 경기에만 집중하겠다."

'제2의 박지성' 강상윤(전북)의 당찬 각오였다. 아시안게임 4연패에 도전하는 이민성호가 1일 충남 천안 코리아풋볼파크에 모였다. 지난달 최종 명단이 발표된 후 첫 소집이다. 격전지인 일본으로 바로 넘어오는 해외파를 제외하고, '와일드카드(24세 이상 선수)' 이기혁(강원)을 비롯해 K리거 14명이 함께 했다.

2014년 인천 대회를 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회까지 3연패에 성공한 한국 축구는 2026년 나고야-아이치 아시안게임에서 영광을 이어가길 원하고 있다. 한국은 이번 대회에서 카타르, 사우디아라비아와 함께 D조에 편성됐다. 한국은 9월 15일 오후 7시 30분 일본 나고야시에 위치한 미즈호공원 럭비경기장에서 카타르와 1차전을 치르고, 2차전은 22일 오후 7시 같은 장소에서 사우디아라비아를 상대한다.

Advertisement

훈련에 앞서 취재진과 만난 강상윤은 "아시안게임이란 자리에 뽑힐 수 있어 너무 영광스럽다. 올해 초 U-23 아시안컵에서 부상 때문에 첫 경기도 뛰지 못하고 한국으로 돌아왔다. 그때 아쉬움이 너무 컸다. 이번 아시안게임은 꼭 잘 준비해서 우리가 원하는 금메달을 딸 수 있게 하겠다"고 소감을 전했다.

강상윤은 "모든 선수들에게 유럽이라는 큰 무대에서 뛰고 싶은 것은 당연한 목표다. 나 역시 그런 큰 꿈이 있기 ??문에 그걸 위해 이번 대회도 굉장히 중요하다고 생각한다. 하지만 처음부터 그런 꿈을 생각하기 보단, 한 경기 한 경기 집중해서 최선을 다하려 한다"고 했다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Advertisement

-소집 소감은.

Advertisement

아시안게임이란 자리에 뽑힐 수 있어 너무 영광스럽다. 올해 초 U-23 아시안컵에서 부상 때문에 첫 경기도 뛰지 못하고 한국으로 돌아왔다. 그때 아쉬움이 너무 컸다. 이번 아시안게임은 꼭 잘 준비해서 우리가 원하는 금메달을 딸 수 있게 하겠다.

-조별리그가 단 두 경기로 결정되기 때문에 첫 판이 중요하다.

Advertisement

개인적으로는 지금 소속팀에서 뛰고 있어서 컨디션은 굉장히 좋은 상태다. 팀적으로는 좀 더 단단하게 뭉치고 조직력을 다듬어야 한다. 첫 경기부터 정말 중요하기 때문에 모든 것을 쏟으면서 시작할 생각이다.

-U-20 월드컵에서 같이 했던 선수들이 많다.

같이 대회를 치른 경험이 있기 때문에 호흡이 잘 맞을 거란 기대가 크다. 아직 특별히 모여서 별다른 이야기를 나누진 않았지만, 그런 기대감이 있다.

-전술적으로나 팀 적으로 어떤 도움이 될 수 있을까.

전술적으로는 감독님이 주문하는 것들을 잘 이행하는 게 중요할 거 같다. 내 포지션이 미드필더기 때문에 공수 밸런스 면에서 경기를 잘할 수 있게 도와주는 게 가장 중요한 역할 같다.

-앞서 아시안게임 3연패를 이뤘는데, 4연패 도전이 부담되진 않는지.

부담이 되진 않는다. 감사하게 여기에 뽑혀서 경기를 치를 수 있게 됐기 때문에 부담보단 기대가 된다. 아시안게임 3연패를 했다는 건 그만큼 대한민국이 강하다는 증거기도 해서 부담 보다는 기대를 갖고 있다.

-소속팀에서 이승우, 송범근 등 금메달을 땄던 선배들에게 받은 조언이 있는지.

승우형과 범근이형이 많은 조언을 해 주셨다. 기억에 남는 말은 일단 공격적인 부분을 더 많이 살리면 좋은 찬스가 올 거라고 얘기해 주셨다.

-한일전이 가장 중요할 것 같은데.

지난 아시안컵에서 결과는 내줬지만, 내용에서는 우리가 크게 밀리지 않았다고 생각한다. 연습 경기를 할 때도 우리가 충분히 할 수 있다는 자신감을 얻었다. 그런 걸 잘 기억하고 비디오 분석 등을 통해 잘 준비하는 게 지금 가장 큰 숙제 같다

-월드컵에서 손흥민, 이강인, 김민재 등과 함께 훈련했는데.

형들이 월드컵이라는 큰 대회를 준비하는 것을 직접 옆에서 지켜봤다. 그런 모습을 보면서 나도 아시안게임에서 잘 대입시키고, 선수들 모두 원하는 목표 얻을 수 있도록 잘 준비해야 할 거 같다.

-유럽 진출이 목표인 만큼 각오가 남다를 거 같은데

모든 선수들에게 유럽이라는 큰 무대에서 뛰고 싶은 것은 당연한 목표다. 나 역시 그런 큰 꿈이 있기 ??문에 그걸 위해 이번 대회도 굉장히 중요하다고 생각한다. 하지만 처음부터 그런 꿈을 생각하기 보단, 한 경기 한 경기 집중해서 최선을 다하려 한다.

-모레노 감독이 새롭게 선임됐다.

작년에 거스 포옛 감독님과 함께하면서 처음으로 외국인 감독님 밑에서 주전 선수로 뛰어봤다. 그때 경험이 워낙 좋았다. 이번에도 외국인 감독님이 뽑혔기 때문에 만약 내가 감사하게 뽑힐 기회가 있다면 충분히 잘할 수 있을 거란 자신감이 있고 기대가 된다.