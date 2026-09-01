[오피셜]"가장 먼저 이야기 나눈 건 황인범이었다" 월드컵서 韓과 격돌한 공격수 히메네스, FC포르투서 '에이전트 황'과 전격 재회…등번호 29번

FC포르투 입단 후 황인범과 반갑게 인사를 나누는 산티아고 히메네스. 출처=FC포르투 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]"다시 만나서 반가워, 인범이형!"

멕시코 출신 스트라이커 산티아고 히메네스(25)가 1일(한국시각) AC밀란을 떠나 포르투갈 명문 FC포르투에 정식 입단했다. 선임대 후완전영입 조건으로, 등번호 29번을 달았다. 포르투갈 매체 보도에 따르면, 포르투는 1800만유로(약 286억원)에 200만유로(약 31억원)의 보너스를 더한 완전영입 옵션을 보유하게 된다. 이것은 밀란이 목표로 세운 총 이적료 2000만유로(약 318억원)에 부합한다. 히메네스가 특정 개인 옵션(주로 출전 시간)을 달성하면, 포르투 경영진은 밀란에 대한 완전 영입 옵션을 행사해야 할 의무가 있다.

신장 1m85 당당한 체구에 왼발잡이인 히메네스는 2017년 크루스 아술에서 프로데뷔해 2022년부터 2025년까지 페예노르트, 2025년부터 올해까지 밀란 유니폼을 입고 뛰었다. 페예노르트에서 대한민국 간판 미드필더 황인범(30)과 한솥밥을 먹었다. 2026년 북중미월드컵 조별리그에서 한국과 멕시코 대표로 실력을 겨룬 두 선수는 같은 포르투 유니폼을 입고 의기투합한다.

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히메네스는 포르투 구단을 통해 "에스타디우 두 드라강과 도시를 둘러봤는데, 정말 인상적이었다. 아직 첫 날임에도 모든 게 마음에 쏙 든다"며 "내 커리어를 계속 써내려가고 중요한 선수로 자리매김하고 싶었기 때문에 이번 결정은 매우 중요했다"라고 소감을 말했다. 이어 "난 항상 최고의 팀에서 뛰었고, 포르투도 그중 하나다. 내 여정에 큰 발걸음을 내딛는 계기가 될 거라고 생각한다. 팀원, 팬들과 좋은 호흡을 맞춰 더 많은 트로피를 들어올리고 싶다"라고 강조했다.

히메네스는 이번 여름 이적시장에서 포르투 이적을 손꼽아 기다렸다. 그는 "포르투에서 뛰었던 많은 선수들과 이야기를 나눌 기회가 있었다. 가장 먼저 이야기를 한 선수는 현재 팀에 있는 황인범이었다. 그 외에도 크루스 아술에서 함께 뛰었던 아우스타키오, 절친한 친구인 이고르 리치노프스키, 미겔 라윤, 호르헤 산체스, 엑토르 에레라와도 이야기를 나눴다. 모두 한결같이 포르투는 정말 훌륭한 팀이고, 도시도, 사람도 최고라고 말해줬다. 그래서 포르투에서 연락을 왔을 때 두 번 생각할 필요도 없이 에이전트에게 포르투로 가고 싶다고 말했다"라고 전했다.

EPA연합뉴스

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포르투는 황인범, 빅토르 프롤홀트, 가브리 베이가, 파블로 로사리오 등을 앞세운 미드필더진과 달리 최전방 공격진에 무게감이 떨어진다는 지적이 있었다. 히메네스는 AC밀란에서 부상으로 기대를 충족하지 못했지만, 2023~2024시즌 네덜란드에레디비시에서 23골을 폭발할 정도로 득점력을 장착한 공격수로 평가받는다.

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프란체스코 파리올리 감독이 이끄는 포르투는 2026~2027시즌 개막 후 컵대회 포함 5전 전승을 질주하고 있다. 포르투갈 프리메이라리가에선 승점 12점으로 단독 선두를 달린다. 지난달 페예노르트에서 이적료 450만유로에 포르투로 이적한 황인범은 그중 4경기를 뛰어 1도움을 기록했다. 황인범은 이르면 5일 모레이렌스와의 리그 5라운드 홈경기에서 히메네스와 다시 호흡을 맞출 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com