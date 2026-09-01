[오피셜]"민혁아, 우리도 임대 간다" 토트넘 1군 벽에 막힌 日 수비수 다카이는 벨기에로, 무어는 분데스리가로

양민혁(오른쪽)과 토트넘 동료 다카이 고타. 출처=토트넘 SNS

출처=신트트라위던 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]토트넘 홋스퍼의 젊은 자원들이 출전 기회를 얻기 위해 속속 임대를 떠났다.

일본 국가대표 센터백 타카이 코타(22)는 1일(한국시각) 벨기에 1부리그 클럽 신트트라위던으로 임대 이적이 확정됐다. 남은 2026~2027시즌 신트트라위던 유니폼을 입을 예정이다.

앞서 토트넘에서 베스테를로로 임대를 떠난 양민혁과 한-일전이 예고됐다. 2024년 강원에서 토트넘으로 이적한 양민혁은 지난 두 시즌 퀸스파크레인저스, 포츠머스, 코번트리에서 세 차례 임대로 유럽 무대를 경험했다. 벨기에프로리그 2경기에 나서며 적응력을 높이고 있다. 이달 20일 신트트라위던 홈경기에서 첫 맞대결이 예정됐다.

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사진=베스테를로 SNS 캡처

타카이는 2025년 여름 가와사키 프론탈레에서 토트넘으로 이적했다. J리그에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 직행한 케이스라 일본 내에서도 큰 화제를 모았다. 하지만 첫 프리시즌에서 큰 부상을 당한 뒤 스텝이 꼬였다. 지난 2025~2026시즌 후반기엔 독일 보루시아 묀헨글라트바흐로 임대를 떠나 8경기에 출전했다.

2026~2027시즌을 앞두고 토트넘에서 다시 기회를 엿봤지만, 1군의 벽은 높았다. 토트넘은 전직 주장이자 주전 센터백 크리스티안 로메로가 아틀레티코 마드리드로 이적했지만, '새 주장' 미키 판 더 펜이 잔류했다. 여기에 얀 폴 반 헤케, 마르코스 세네시도 합류했다. 타카이가 설자리가 없었다. 등번호 4번을 단 타카이는 가와사키 시절 동료였던 다니구치 쇼고와 재회했다.

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양민혁과 비슷한 포지션인 2007년생 신성 윙어 마이키 무어도 같은 날 임대가 확정됐다. 행선지는 독일 쾰른이다. 무어는 올 시즌 로베르트 데 제르비 감독 체제에서 EPL 2경기에 나섰지만, 더 많은 경험을 쌓기 위해 임대를 결정했다.

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출처=쾰른 SNS

AFP연합뉴스

무어는 지난시즌 스코틀랜드 레인저스에서 프리미어십 28경기에 출전해 6골 2도움을 기록하며 '포텐'을 폭발했다. 무어의 시장가치 1800만유로(약 285억원)다.

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미드필더 산드로 토날리, 마테우스 페르난데스를 각각 뉴캐슬과 웨스트햄에서 영입하고, 윙어 사비우와 공격수 오마르 마르무시를 맨시티에서 데려오는 등 바쁜 여름을 보낸 토트넘은 이적시장 마감일에 '첼시 듀오'인 윙어 미하일로 무드리크와 센터백 토신 아다라비오요 동시 영입을 추진하고 있다.

토트넘은 브렌트포드와 뉴캐슬에 각각 0대3과 0대2로 패하며 강등권인 19위에 머무르고 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com