'황희찬 리즈 이적' 역제안 만만세! '전멸 위기' 韓 PL리거 구원한다…마감 직전 공격수 영입 절실

황희찬. AFP연합뉴스

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 황희찬이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]2026~2027시즌 한국인 프리미어리거가 한 명은 생존할 수 있을까. 울버햄튼 공격수 황희찬이 리즈 유나이티드에 역제안됐다는 소식이다.

영국 팀토크는 1일(한국시각) '리즈 유나이티드는 공격진에 반드시 필요한 선수를 한 명 더 추가하기 위해 움직이는 가운데, 황희찬의 에이전트 측으로부터 제안을 받았다'고 보도했다.

현재 리즈는 공격진 뎁스가 필요하다. 리즈는 미하일로 무드릭을 팀으로 데려오려 했지만 토트넘 홋스퍼가 그를 가로챘다. 토트넘의 막대한 자금력 앞에 무너진 셈이다. 결국 리즈는 이적시장 마감 직전 공격수 영입에 실패한다면 팬들의 불만을 감당해야 하는 상황이다.

Advertisement

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 황희찬이 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

팀토크의 그레이엄 베일리는 황희찬이 이적시장 마감 직전 리즈로의 이적을 추진하고 있다고 주장했다.

그는 '리즈가 황희찬 영입과 연결된 것은 이번이 처음이 아니다'며 '황희찬은 2024~2025시즌 리즈가 승격을 위해 막판 경쟁을 벌이던 당시 파르케 감독이 관심을 보였던 선수였다'고 설명했다. 리즈는 황희찬 대신 도미닉 칼버트-르윈과 루카스 은메차를 영입했다. 두 선수 모두 좋은 활약을 펼치고 있지만, 파르케 감독 역시 둘 중 한 명만 부상을 당해도 심각한 문제가 발생할 수 있다는 사실을 인지하고 있다. 이 때문에 황희찬을 영입하기에 적절한 시점이라는 분석이 나온다.

Advertisement

울버햄튼은 올여름 황희찬을 처분하기를 간절히 원하고 있다. 황희찬은 올 시즌 울버햄튼에서 출전 기회를 얻지 못하고 있다. 구단으로부터 자유롭게 팀을 떠나도 된다는 통보를 받은 상태다. 황희찬의 에이전트는 리즈뿐만 아니라 크리스털 팰리스와 헐 시티, 그리고 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 소속 번리에도 접촉한 것으로 알려졌다. 매체는 '이적시장 마감 시간이 빠르게 다가오고 있다'며 '리즈는 황희찬을 영입할지 아니면 넘길지 신속하게 결정해야 한다'고 전했다.

Advertisement

황희찬이 리즈로 이적한다면 이번 시즌 유일한 한국인 프리미어리거가 될 수도 있다. 브렌트포드의 김지수와 뉴캐슬 유나이티드의 박승수가 있지만, 1군에서 뛸 기회를 받기는 힘들 것으로 전망된다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com