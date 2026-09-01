'미켈 아르테타의 냉혹한 뼈저리게 느꼈다' 아스널 '주포' 실망 폭발…빅토르 요케레스, 두 경기 연속 벤치만 지키다 끝났다

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[스포츠조선 김가을 기자]빅토르 요케레스(아스널)의 상황이 좋지 않다.

영국 언론 '데일리메일'은 1일(이하 한국시각) '요케레스는 미켈 아르테타 감독의 냉혹함을 뼈저리게 느꼈다'고 보도했다.

아스널은 1일 영국 버밍엄의 빌라 파크에서 열린 애스턴 빌라와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 원정 경기에서 1대0으로 이겼다. 이날 승리로 아스널은 개막 2연승을 달리며 2위에 자리했다. 하지만 요케레스는 웃지 못했다. 코벤트리와의 개막전에 이어 이번에도 그라운드를 밟지 못했다. 두 경기 모두 벤치만 지키다 끝났다.

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'데일리메일'은 '아르테타 감독의 냉혹함은 이미 잘 알려져 있다. 팀의 필요가 개인적인 감정이나 공정성보다 우선한다. 요케레스는 바로 지금 그 냉혹함을 느끼고 있다. 또 다시 벤치 신세를 졌기 때문이다. 그는 맨시티와의 커뮤니티실드 후반 교체 투입된 것을 제외하면 두 경기 연속 출전하지 못했다. 지난 시즌 모든 대회에서 21골을 넣은 요케레스에게 출전 기회가 주어지지 않는 것은 이례적인 일'이라고 했다.

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이 매체는 '(선발) 카이 하베르츠의 플레이는 EPL 상위권 팀의 스트라이커다운 모습을 보여주지 못했다. 하지만 이 모든 것은 요케레스가 교체 투입되지 못한 이유를 더욱 명확히 보여준다. 아르테타 감독의 눈 밖에 난 그는 더 이상 기용될 수 없는 상황이다. 앞으로의 몇 주가 요케레스에게는 매우 중요하다. 당분간 경기에 출전하지 못한다면, 아르테타 감독의 계획에서 제외되는 불운이 시작될 수 있다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com