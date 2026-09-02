"목표는 오직 금메달!" '우려와 기대 사이' 아시안게임 4연패 도전하는 이민성호, 금빛 항해 '스타트'

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[천안=스포츠조선 박찬준 기자]"목표는 금메달!"

이민성 아시안게임 대표팀 감독과 태극전사들의 이구동성 출사표다. 아시안게임 4연패에 도전하는 이민성호가 1일 충남 천안 코리아풋볼파크에 모였다. 지난달 최종 명단이 발표된 후 첫 소집이다. 격전지인 일본으로 바로 넘어오는 해외파를 제외하고, '와일드카드(24세 이상 선수)' 이기혁(강원)을 비롯해 K리거 14명이 함께 했다.

한국 축구는 2014년 인천 대회를 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회까지 3연패에 성공했다. 2026년 나고야-아이치 아시안게임에서 영광을 이어가길 원하고 있다. 이 감독은 "1년 정도 시간이 지났다. 지금껏 과정이 순탄치는 않았지만, 우리에게는 큰 보약이 됐다. 보완해야 할 점을 착실히 준비했고, 아시안게임에서 금메달을 딸 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 중원의 핵인 강상윤(전북)도 "아시안게임이라는 영광스러운 자리에 함께할 수 있게 됐다. 반드시 금메달을 딸 수 있도록 첫 경기부터 모든 것을 쏟겠다"고 강조했다.

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멤버는 역대급이다. 배준호(스토크시티) 김지수(브렌트포드) 양민혁(베스테를로) 등 유럽파만 9명에 달한다. 와일드카드도 2026년 북중미월드컵을 누볐던 이기혁 양현준(셀틱) 엄지성(스완지시티)이 이름을 올렸다. 최근 유럽파들이 물오른 활약을 보여주고 있다. 이 감독은 "우리에게는 좋은 소식이다. 조합에 대한 고민이 있지만, 감독 입장에서는 최근 활약이 반갑다"고 웃었다.

이민성호를 향한 시선은 곱지 않다. 지난 1월 U-23(23세 이하) 아시안컵에서 4위에 머물렀고, 출범 후 치른 경기에서 좋은 결과를 만들지 못했다. 이 감독은 "핑계일 수 있겠지만, 아시안게임 선수 선발을 위한 과정이었다. 이때 얻은 경험이 우리에게는 큰 힘이 될 것"이라고 설명했다.

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악재는 있다. 팀의 중심인 해외파는 뒤늦게 합류하고, 평가전도 치르지 못한다. 조별리그 상대도 만만치 않다. '중동의 강호' 사우디, 카타르와 경쟁한다. 15일 카타르와 1차전, 22일 사우디와 2차전을 갖는다. 이민성호는 지난해 11월 사우디와의 두 차례 연습경기에서 모두 패한 바 있다. 카타르와는 U-23 레벨에서 역대 8번을 만나 단 1승(5무2패)밖에 하지 못했다. 만약 물고 물리는 상황이 되면, 자칫 어려운 상황에 놓일 수도 있다. 이 감독은 "과거와 준비 상황이 다르다. 카타르나 사우디에 관해 철저히 준비했고, 앞으로도 해나가는 과정"이라며 "일단 한 경기만 이기면 8강에 진출할 확률이 높아지는 만큼, 매 경기 결승전이라 생각하고 뛰겠다"고 했다.

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역시 아시안게임 4연패의 가장 큰 걸림돌은 '개최국' 일본이다. 강상윤은 "지난 아시안컵에서 결과는 졌지만, 내용에서는 밀리지 않았다고 생각한다. 잘 분석하고 준비한다면 충분히 이길 수 있다. 목표인 유럽으로 갈 수 있는 교두보를 마련하겠다"고 덧붙였다.

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아시안게임은 흔들리는 한국 축구의 터닝포인트가 될 수 있다. 이 감독은 "지금까지 금메달만 생각하고 여기까지 왔다. 이제 남은 일정 동안 선수들과 한뜻을 이뤄서 꼭 목표를 달성하도록 하겠다"고 힘주어 말했다.

천안=박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com