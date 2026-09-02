[오피셜]설영우+이브라히모비치 파격 조합 탄생…뮌헨서 아우크스부르크로 임대 확정

[스포츠조선 강우진 기자]아우크스부르크로 이적한 한국 국가대표 수비수 설영우가 아리욘 이브라히모비치와 한솥밥을 먹는다.
바이에른 뮌헨은 1일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '뮌헨은 이브라히모비치를 시즌 종료까지 아우크스부르크로 임대 보낸다'고 밝혔다.
크리스토프 프로인트 뮌헨 스포츠 디렉터는 "우리는 이브라히모비치와 함께 이야기를 나눴고, 그의 발전을 위해서 한 시즌 더 임대를 보내는 것이 가장 좋겠다는 데 의견을 모았다"며 "그는 엄청난 잠재력을 가진 젊은 선수이며, 현 시점에서는 정기적으로 경기에 출전하는 것이 중요하다"고 전했다. 이어 "그는 아우크스부르크에서 잘 해낼 것이며, 우리는 계속해서 그를 면밀히 지켜보겠다"고 덧붙였다.
이브라히모비치는 지난 시즌 독일 분데스리가 소속이던 하이덴하임에서 임대 생활을 했다. 공격형 미드필더와 윙어를 소화할 수 있는 이브라히모비치는 지난 시즌 모든 대회를 통틀어 34경기에 출전해 2골 5도움을 기록했다. 그는 앞서 이탈리아 세리에A 프로시노네 칼초와 라치오에서도 임대생활을 했다. 최근에는 독일 팀 위주로 임대되면서 분데스리가 적응에 주력하는 모습이다. 뮌헨은 아직까지 이브라히모비치가 1군 주전으로 뛸 선수라고 판단하지는 않는다. 이브라히모비치는 현재까지 뮌헨 1군에서 단 4경기밖에 출전하지 못했다. 이러한 배경 때문에 이브라히모비치도 임대 생활에 적극적이다.
아우크스부르크는 이번 시즌 좋은 출발을 알렸다. 수비 진영에서는 설영우라는 든든한 측면 수비수를 얻었다. 7번 등번호를 줬을만큼 구단은 설영우의 공격적 역량에도 큰 기대를 걸고 있다. 이브라히모비치는 하이덴하임 시절 양쪽 윙어로 기용됐다. 측면 수비수인 설영우와 호흡을 맞추는 일이 많아질 것으로 예상된다. 구단은 유망한 신인들의 합류와 조화가 팀에 활기를 불어넣어주기를 기대하고 있다. 아우크스부르크는 2026~2027시즌 분데스리가 1라운드에서 3골을 넣는 등 이번 시즌 공식경기 2연승을 달리고 있다. 설영우는 리그 경기 데뷔전에서 교체 투입 1분 만에 도움을 올렸다.