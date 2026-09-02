[오피셜]설영우+이브라히모비치 파격 조합 탄생…뮌헨서 아우크스부르크로 임대 확정

사진=아우크스부르크

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[스포츠조선 강우진 기자]아우크스부르크로 이적한 한국 국가대표 수비수 설영우가 아리욘 이브라히모비치와 한솥밥을 먹는다.

바이에른 뮌헨은 1일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '뮌헨은 이브라히모비치를 시즌 종료까지 아우크스부르크로 임대 보낸다'고 밝혔다.

아리욘 이브라히모비치. 사진=바이에른 뮌헨

크리스토프 프로인트 뮌헨 스포츠 디렉터는 "우리는 이브라히모비치와 함께 이야기를 나눴고, 그의 발전을 위해서 한 시즌 더 임대를 보내는 것이 가장 좋겠다는 데 의견을 모았다"며 "그는 엄청난 잠재력을 가진 젊은 선수이며, 현 시점에서는 정기적으로 경기에 출전하는 것이 중요하다"고 전했다. 이어 "그는 아우크스부르크에서 잘 해낼 것이며, 우리는 계속해서 그를 면밀히 지켜보겠다"고 덧붙였다.

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이브라히모비치는 지난 시즌 독일 분데스리가 소속이던 하이덴하임에서 임대 생활을 했다. 공격형 미드필더와 윙어를 소화할 수 있는 이브라히모비치는 지난 시즌 모든 대회를 통틀어 34경기에 출전해 2골 5도움을 기록했다. 그는 앞서 이탈리아 세리에A 프로시노네 칼초와 라치오에서도 임대생활을 했다. 최근에는 독일 팀 위주로 임대되면서 분데스리가 적응에 주력하는 모습이다. 뮌헨은 아직까지 이브라히모비치가 1군 주전으로 뛸 선수라고 판단하지는 않는다. 이브라히모비치는 현재까지 뮌헨 1군에서 단 4경기밖에 출전하지 못했다. 이러한 배경 때문에 이브라히모비치도 임대 생활에 적극적이다.

사진=아우크스부르크

아우크스부르크는 이번 시즌 좋은 출발을 알렸다. 수비 진영에서는 설영우라는 든든한 측면 수비수를 얻었다. 7번 등번호를 줬을만큼 구단은 설영우의 공격적 역량에도 큰 기대를 걸고 있다. 이브라히모비치는 하이덴하임 시절 양쪽 윙어로 기용됐다. 측면 수비수인 설영우와 호흡을 맞추는 일이 많아질 것으로 예상된다. 구단은 유망한 신인들의 합류와 조화가 팀에 활기를 불어넣어주기를 기대하고 있다. 아우크스부르크는 2026~2027시즌 분데스리가 1라운드에서 3골을 넣는 등 이번 시즌 공식경기 2연승을 달리고 있다. 설영우는 리그 경기 데뷔전에서 교체 투입 1분 만에 도움을 올렸다.