'알론소가 망친 레알 정상화시켰어' 스페셜원 효과? 더블 시절로 돌아온 벨링엄…'개막 후 3연승' 인터 밀란과 맞대결서 본시험 치른다

조세 무리뉴 레알 마드리드 감독. AP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]'스페셜 원' 조세 무리뉴가 시즌 초반 호평을 받고 있다. 사비 알론소 전 레알 마드리드 감독이 망쳐놨던 팀을 정상화했다는 평가를 받을 정도다.

스페인 피차헤스는 1일(한국시각) ' 레알 마드리드 미드필더 주드 벨링엄이 무리뉴 감독 아래에서 다시 중심적인 역할을 되찾고 있다'며 '구체적인 포지션과 역할에 변화가 생긴 덕분이다'고 보도했다.

주드 벨링엄. EPA연합뉴스

벨링엄은 라리가 개막 후 첫 3경기에서 모두 선발 출전해 2골 2도움을 기록했다. 무리뉴는 벨링엄에게 공격진 바로 뒤에서 더 자유롭게 움직일 수 있도록 했으며, 측면에서 수행해야 했던 수비적인 임무도 줄였다. 무리뉴 감독 본인도 벨링엄이 왼쪽 풀백에 가까운 위치까지 내려가 수비해야 하는 상황을 피하기 위해 팀 전체적으로 수정을 거쳤다고 설명했다.

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벨링엄의 움직임은 무리뉴 체제에서 완전히 달라졌다. 무리뉴는 벨링엄이 경기 상황에 따라 다양한 위치에서 공을 받을 수 있도록 허용하고 있다. 공격 지역으로 접근할 수도 있고, 필요할 경우 중원으로 내려올 수도 있다. 벨링엄도 중원에서 자유롭게 뛰어다닐 수 있다는 점에 만족감을 드러냈다.

AP연합뉴스

지난 시즌은 레알에게 상당히 힘든 시간이었다. 벨링엄 또한 방출 가능성까지 거론될 정도로 어려움을 겪었다. 그의 포지션을 둘러싼 논쟁도 시즌 내내 이어졌다. 앞서 벨링엄은 레알에서 보낸 첫 시즌에 막강한 공격력을 보여줬다. 2023~2024시즌 벨링엄은 모든 대회를 통틀어 23골 13도움을 기록했다. 당시 레알은 라리가와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 더블을 달성했다. 이번 시즌 초반의 모습만 놓고 보면 벨링엄은 데뷔 시즌과 비슷한 기량을 보인다. 역할도 비슷하다. 무리뉴는 벨링엄을 음바페와 비니시우스, 그리고 발베르데 주변에서 움직이는 핵심 중앙 미드필더로 활용 중이다.

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물론 무리뉴의 코칭이 일시적인 효과를 보인 것일지 확인하기 위해서는 시간이 더 필요하다. 레알은 오는 9일 인터 밀란과의 UEFA 챔피언스리그 경기를 앞두고 있다. 올시즌 첫 강팀을 상대하는 상황에서도 벨링엄과 레알이 압도적인 경기력을 보인다면 무리뉴의 복귀가 올바른 선택이라는 평가를 받을 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com