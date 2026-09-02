[오피셜]"메시 위한 승부조작" 월드컵 역사에 남을 충격 주장 쏟아낸 감독, 다음 대회까지 이집트 이끈다..."2030년까지 깜짝 재계약"

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[스포츠조선 이현석 기자]이집트 대표팀이 호삼 하산 감독과 계약을 연장했다.

이집트축구협회는 2일(한국시각) '이집트축구협회 이사회는 대표팀 기술진과 더불어 호삼 하산 감독과의 계약을 2030년까지 연장했다. 재계약은 이사회 회장과 감독 등이 참석한 가운데 진행됐다. 이번 계약 갱신은 이집트 축구 협회 이사회가 국가대표팀 코치진의 안정성을 확보하고, 대표팀의 목표와 계획에 따라 다음 단계에서도 지속적으로 협력하고자 하는 의지의 일환이다'고 공식 발표했다.

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이집트는 지난 2026년 북중미월드컵에서 역대 최고 성적을 경신했다. 16강 진출에 성공했다. 그간 조별리그 탈락에만 그쳤던 이집트는 2018년 이후 8년 만에 나선 본선에서 자신들의 기록을 경신했다. 모하메드 살라를 비롯해 이집트 선수단을 지도한 하산 감독의 공도 적을 수 없다.

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월드컵 역사에 남을 충격적인 주장의 주인공이기도 하다. 이집트는 2026년 북중미월드컵 16강전에서 아르헨티나에 2대3으로 패배했다. 아르헨티나와 이집트의 경기는 논란에 휩싸였다. 판정 논란이었다. 이집트 감독, 코치진, 선수들은 경기 내내 여러 차례 나온 심판 판정이 자신들에게 불리하게 작용했다고 강하게 불만을 제기했다.

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하산 감독은 "아르헨티나 쪽에서 심판에게 압박을 가했고, 그것이 이런 결과를 만들어낸 것처럼 보인다. 세상은 불공평하고, 인생도 그렇다. 하지만 스포츠에서조차 왜 공정함이 존재하지 않는 것인가. 나는 이 결과에도, 그리고 이 경기가 흘러간 방식도 전혀 납득이 안 간다. 심판은 공정하지 않았고, 그는 한 나라 전체가 흘린 노력을 헛되게 만들었다. 이 경기는 분명히 조작된 경기였고, 전 세계가 그것을 봤다"고 지적했다.

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판정 논란 속 아쉬운 탈락에도 불구하고 하산 감독은 이집트를 역대 최고 성적을 거두게 한 공로를 인정받아 계약 연장에 성공했다. 이집트의 월드컵 역사를 새롭게 쓴 하산 감독이 2030년까지 연장된 계약 속에서 다음 월드컵도 반전을 만들지도 관심을 받을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com