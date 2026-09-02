韓 축구 초대형 악재! '국가대표 윙어' 황희찬, 끝내 EPL 잔류 어려워지나...'역제안'했던 리즈, 새 영입 후보 등장 "협상 진행 중"

사진=대한축구협회

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류 여부에 악재가 될 수 있는 소식이 등장했다.

독일 이적시장에 정통한 플로리안 플레텐베르크 기자는 2일(한국시각) '리즈가 이제 아인트라흐트 프랑크푸르트의 장-마테오 바호야를 위한 마감일 거래를 추진하고 있다'고 보도했다. 플레텐베르크는 '이미 협상이 진행 중이다'고 전했다.

리즈는 당초 황희찬 영입을 할 수 있다고 알려졌다. 영국의 팀토크는 '이적시장 마감일을 맞아 황희찬의 대리인 측이 리즈와 접촉했다'고 밝혔다. 공격진 보강이 절실한 리즈, 그 자리를 황희찬이 채울 수도 있다는 주장이었다. 하지만 바호야 영입 가능성과 협상 소식이 등장하며 황희찬의 리즈행 가능성은 커지지 않을 것으로 보인다.

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AFP연합뉴스

황희찬은 2023~2024시즌 울버햄튼 합류 이후 최고의 시즌을 보냈다. 당시 31경기에서 13골을 넣었다. 팀의 에이스로 도약한 황희찬은 '코리안가이'라는 별명까지 얻으며, EPL에서 훌륭한 경력을 이어갈 것이라 큰 기대를 받았다. 울버햄튼도 재계약으로 믿음을 드러냈다.

하지만 활약은 오래 지속되지 못했다. 황희찬은 부상과 부진으로 두 시즌 연속 기대 이하의 모습만을 보였다. 53경기 5골, 팀의 공격을 책임질 선수라고 평가받기에 어려운 기록이다. 황희찬의 입지도 좁아졌다. 주전에서 벤치로 밀려나며 팀을 위해 활약할 기회도 줄어들었다.

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2025~2026시즌 울버햄튼이 EPL에서 최악의 모습을 보이며 강등이 확정되고, 변화의 바람이 불었다. 페이쇼투 감독이 새롭게 부임했고, 황희찬은 팀 계획에서 제외된 모습이다. 페이쇼투는 "황희찬, 사샤 칼라이치치, 키야나 회버, 엔소 곤잘레스 같은 일부 선수들은 팀에서 제외되어 21세 이하(U-21) 팀과 함께 훈련하고 있다'고 했다. 이후 경기들에서도 황희찬의 이름은 없었다.

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황희찬도 새 도전을 위해 울버햄튼 잔류 대신 이적에 무게를 둔 것으로 알려졌다. 구단 역시 그 의사를 존중했다. 이적 준비와 함께 관심이 많다고 알려졌으나, 구체적인 행선지는 여전히 오리무중이다. 마지막까지 상황을 지켜보고 있지만, 유럽 이적시장의 문이 닫히기 전이기에 이를 지켜보는 팬들의 불안감은 커질 수밖에 없다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com