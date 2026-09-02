[속보]'韓 국가대표 공격수' 황희찬 대반전! 마침내 분데스리가 이적 임박 소식 등장 "샬케 이적 근접...완료 근접 증명하면 절차 진행"

스포츠조선 DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]황희찬이 분데스리가로 복귀할 가능성이 등장했다.

글로벌 스포츠 언론 스카이스포츠는 2일(한국시각) '샬케가 울버햄튼 공격수 황희찬 영입에 근접했다'고 보도했다.

스카이스포츠는 '분데스리가 구단은 이적 마감 시한에 맞춰 임대 계약을 마무리 짓기 위해 노력해 온 것으로 알려졌다. 독일 이적 시장 마감 시한은 오후 7시였지만, 샬케가 이적이 거의 완료되었음을 증명할 수 있다면 여전히 이적 절차가 진행될 수 있다'고 전했다.

Advertisement

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 황희찬이 슛팅을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

울버햄튼은 2025~2026시즌 EPL 최하위로 추락하며 챔피언십(2부)으로 강등됐다. EPL 38경기에서 3승11무24패(승점 20)를 기록하는 데 그쳤다. 구단은 새 시즌을 앞두고 세자르 페이소토 감독을 선임했다. 하지만 페이소토의 선수단에 황희찬은 남지 않을 것으로 보인다.

앞서 페이소토 감독은 "황희찬, 칼라이지치, 키-야나 회버, 엔소 곤살레스 등 일부 선수는 팀에서 제외돼 21세 이하(U-21) 팀과 함께 훈련하고 있다. 선수 수가 너무 많아서 훈련 세션을 관리해야만 한다. 일부 선수를 그저 운동장 주위나 뛰게 만드는 것도 내게는 힘든 일이다. 나는 강력한 그룹과 강력한 팀 정신, 강한 팀을 구축하기 위해 가급적 빨리 선수단 구성을 확정하고 싶다"고 말했다. 실제로 황희찬은 개막 이후 모든 경기에서 명단 제외됐다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 황희찬이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

Advertisement

황희찬의 과거 입지를 고려하면 안타까운 현실이다. 황희찬은 지난 2021~2022시즌 울버햄튼으로 임대 이적하며 팀에 합류했다. 이듬해 완전 이적해 핵심으로 활약했다. 특히 2023~2024시즌엔 31경기에서 13골을 폭발했다. 그는 한때 호셉 과르디올라 전 맨시티 감독에게 '코리안 가이'로 불리기도 했다. 하지만 그는 부상과 부진 등으로 어려움을 겪었고, 결국 팀을 떠나야 하는 상황이 됐다. 황희찬 또한 잔류 대신 도전을 원했다고 알려졌다.

Advertisement

당초 여러 팀의 이름이 거론됐다. 리즈, 크리스털 팰리스와 헐 시티, 그리고 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 소속 번리 등도 이름을 올렸다. 하지만 황희찬의 손을 잡은 팀은 분데스리가 구단인 샬케가 될 예정으로 보인다.

Advertisement

샬케는 분데스리가 명문이다. 1990년대부터 전성기를 맞이했다. 1996~1997시즌 유럽축구연맹(UEFA)컵 정상에 올랐고, 2010~2011시즌 마누엘 노이어, 라울 곤살레스, 얀 훈텔라르의 활약을 앞세워 유럽챔피언스리그 4강에 진출했고 DFB-포칼 우승을 차지했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com