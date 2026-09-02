[오피셜]韓 축구 대형 호재! '코리안가이' 황희찬, 이적시장 막판 날벼락 없었다...극적 분데스리가행 "샬케 임대 확정"→"완전 이적 옵션"

사진=스카이스포츠 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]황희찬이 울버햄튼을 떠나 샬케로 이적했다.

샬케는 2일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '샬케는 잉글랜드 챔피언십 클럽 울버햄튼의 공격수 황희찬을 2027년 6월 30일까지 임대 영입했다'고 공식 발표했다.

구단은 'A매치 82경기 출전, 17골의 황희찬은 올여름 월드컵 조별리그 3경기에 모두 출전했다. 독일에서는 함부르크SV와 RB라이프치히에서 활약한 바 있다. 울버햄튼 소속으로는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 131경기에서 24골 7도움, 총 31개의 공격 포인트를 기록했다'고 전했다. 데드라인 직전 극적으로 성사된 탓에 샬케는 유니폼을 입은 황희찬의 사진조차 곧바로 올리지 못했다.

Advertisement

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 황희찬이 슛팅을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

황희찬을 반겼다. 유리 뮐던 샬케 단장은 "황희찬의 합류로 공격 옵션이 더욱 풍부해졌다. 여러 포지션을 소화할 수 있는 그는 다양한 리그와 국가대표팀에서 쌓은 오랜 경험을 바탕으로 큰 자산이 될 것이다. 이적 시장 마감 직전, 기존 선수단에 시너지를 낼 수 있는 선수들을 물색했다. 황희찬이 샬케 04를 선택하고 분데스리가로 복귀하게 되어 매우 기쁘다"고 밝혔다.

황희찬 또한 "지난 시즌 샬케 04가 제게 깊은 인상을 남겼다. 그들의 플레이 스타일을 집중적으로 연구해 본 결과, 내가 잘 어울릴 것 같다는 생각이 들었다. 2021년에 라이프치히 소속으로 아레나에서 경기를 한 번 해본 적이 있는데, 당시에는 아쉽게도 관중 입장이 허용되지 않았다. 만원 관중으로 가득 찬 경기장에서 샬케 선수로서 그 분위기를 다시 한번 경험해 보고 싶다"고 소감을 전했다.

Advertisement

독일의 스카이스포츠 독일판은 샬케의 황희찬 영입을 '대박 영입'이라고 언급하며 '샬케는 300만 유로에 완전 영입할 수 있는 옵션을 확보했다. 황희찬은 세 번째 독일 구단 생활을 하게 된다'고 설명했다.

Advertisement

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 황희찬이 슛팅을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

황희찬으로서는 이적시장 막판 유럽 5대 리그 잔류에 성공했다. 부진을 극복할 좋은 기회다. 2023~2024시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 리그 12골을 넣으면서 인생 최고의 시즌을 보냈던 황희찬은 이후 울버햄튼에서 두 시즌 동안 어려운 시간을 보냈다. 부상과 부진으로 두 시즌 내내 5골에 그쳤다. 부진한 공격수, 높은 주급이라는 조건 탓에 팬들의 여론도 좋지 못했다. 황희찬도 올여름 팀의 강등과 함께 도전을 위해 나섰다.

Advertisement

당초 EPL 구단들이 후보로 이름을 올리기도 했으나, 황희찬의 선택은 샬케였다. 독일 분데스리가에서 잔뼈가 굵은 명문, 황희찬으로서는 아쉬움이 컸던 독일 무대에서의 활약 기회가, 샬케로서는 공격 옵션의 보강이라는 조건이 맞아떨어지며 이적이 성사됐다. 완전 이적 옵션까지 포함되며 향후 울버햄튼이 승격에 실패한다면 황희찬이 분데스리가에 남을 가능성도 충분해졌다. 다시 새로운 도전에 나서는 '코리안가이'다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com