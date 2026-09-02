[오피셜]'韓 에이스' 이강인 킬패스, 내가 다 넣어줄게! AT 마드리드, 최전방 전격 보강 성공...'232경기 109골' 캐나다 폭격기 데이비드 영입

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 파트너가 될 수 있는 공격수가 아틀레티코 마드리드에 합류했다.

아틀레티코 마드리드는 2일(한국시각) '구단은 유밴투스와 조너선 데이비드 임대 영입에 합의했다'고 공식 발표했다.

구단은 '그는 주로 센터 포워드로 뛰지만, 그의 다재다능함은 단순히 득점 능력에만 국한되지 않는다. 데이비드는 뛰어난 기동성, 동료와의 연계 플레이 능력, 그리고 공격에서의 다양한 활용성으로 두각을 나타낸다'고 전했다. 데이비드는 메디컬 테스트 이후 인터뷰에서 "이곳에 오게 되어 기쁘다. 아틀레티코는 매우 야심찬 클럽이다. 매 시즌 목표는 우승이다. 우리는 우리 팀의 유니폼을 위해 최선을 다해 싸울 것이다"고 밝혔다.

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로이터연합뉴스

데이비드는 벨기에 KAA 헨트에서 처음 잠재력을 선보였다. 이후 그는 맹활약을 바탕으로 2020~2021시즌에 프랑스 릴로 이적했다. 릴에서 프랑스 리그1 최고의 스트라이커로 성장했다. 232경기에서 109골-31도움을 터트리며 리그를 뒤흔들었다. 맹활약에 많은 관심을 받았던 데이비드는 2025년 여름 유벤투스 유니폼을 입으며 세리에A로 떠났다. 유벤투스는 자유계약 대상이었던 데이비드를 데려오기 위해 팀 최고 대우까지 건넸다.

하지만 유벤투스에서 데이비드의 활약은 확실히 기대 이하였다. 46경기 출전 8골-5도움에 그쳤다. 프랑스에서 매 시즌 20골을 보장해주던 모습을 찾아볼 수 없었다. 부진의 여파는 국가대표팀 영향력에도 악영향을 미쳤다. 자국에서 열린 2026년 북중미월드컵에서 3골을 넣었지만 두 수 아래인 카타르를 상대로 넣은 해트트릭이 끝이었다. 그럼에도 아틀레티코 마드리드는 데이비드를 품었다.

AFP연합뉴스

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아틀레티코 마드리드가 데이비드를 원한 이유는 단연 최전방 공격진 보강을 위해서다. 마음이 크게 떠났지만, 팀에 남은 훌리안 알바레스, 결정력이 아쉬운 알렉산데르 쇠를로트와 함께 팀 공격을 책임질 선수가 필요했다. 그렇기에 데이비드 임대를 성사시켰다.

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이강인으로서도 기대할 부분이다. 알바레스와 함께 데이비드가 공격진을 채운다면, 공격에서 마무리를 도와줄 동료의 수가 늘어난다. 공격진에서 파이널 패스 혹은 직접 마무리까지 담당해야 하는 이강인으로서는 함께 활약할 수 있는 파트너의 수, 혹은 퀄리티가 올라간다면 경기력에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 이번 여름 아틀레티코의 이적시장 막판 공격진 구성 계획에 포함된 데이비드, 그의 영입이 팀에 어떤 도움을 줄지도 관전 포인트다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com