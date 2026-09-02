[공식발표] 韓 축구 NEW 에이스 탄생? '손흥민 롤모델' 엄지성 미쳤다...2경기 연속골 대폭발 'MVP 수상'

사진=스완지

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[스포츠조선 김대식 기자]엄지성의 시즌 초반 활약상이 무섭다.

스완지 시티는 2일(한국시각) 웨일스 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 왓포드와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 4라운드 경기에서 2대0으로 승리했다. 이번 승리로 스완지는 리그 1위로 도약했다.

엄지성은 지난달 29일 열린 더비 카운티전에서 시즌 첫 도움과 첫 골을 터트렸다. 전반 2분 만에 왼쪽에서 과감한 돌파 후 컷백으로 동료의 골을 만들어줬다. 엄지성은 전반 44분 페널티박스에서 골 냄새를 제대로 맞아 세컨드볼을 가볍게 밀어 넣었다.

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기세를 올린 엄지성이 2경기 연속골을 몰아쳤다. 전반 8분 만에 선제골을 작렬했다. 역습을 빠르게 전환한 스완지였다. 엄지성은 왼쪽에서 페널티박스로 향해 침투했다. 아담 아이다가 중앙으로 찔러주자 엄지성이 빠른 속도로 달려들어 마무리했다.

엄지성의 활약은 여기서 끝이 아니었다. 전반 29분 엄지성은 왼쪽에서 수비수 3명을 탈압박한 뒤에 중앙으로 치고 달렸다. 이때 아이다가 침투하는 걸 보고, 수비진을 바보로 만드는 침투 패스를 찔러줬다. 엄지성의 패스 한번으로 아이다는 일대일 찬스를 잡았고, 놓치지 않았다.

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축구 통계 매체 풋몹은 엄지성에게 평점 8.7점을 부여하며 양 팀을 통틀어서 최고 평점을 줬다. 구단에서 발표한 공식 경기 최우수 선수(MVP) 또한 엄지성이었다. 엄지성은 2경기 연속 MVP를 수상하면서 시즌 초반 남다른 활약을 선보이는 중이다.

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사진=스완지

아직은 승격을 말하기 너무 이른 시점이지만 스완지는 엄지성의 활약을 앞세워 리그 1위에 올랐다. 4경기 3승1무, 7득점 1실점이라는 무서운 상승세다.

엄지성에게 부족했던 공격 포인트 생산력이 제대로 보완된 것처럼 보인다. 광주FC 시절부터 엄지성은 경기 영향력에 비해 공격 포인트가 많은 유형은 아니었다. 단일 시즌 최다골이 9골에 불과하다. 스완지 이적 후에도 시즌 3골을 넘긴 적이 없었다. 하지만 이번 시즌 5경기 만에 2골-2도움을 터트리면서 개인 커리어 하이 시즌을 기대하게 만들고 있다. 스완지를 승격으로 이끌 수 있다면 다음 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서도 엄지성을 볼 수 있다.

사진=스완지

손흥민이 커리어 막판을 달려가면서 한국 축구는 측면에서 새로운 에이스가 필요한 상황. 엄지성이 이런 모습을 유지할 수 있다면 기대감이 커질 것이다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서도 와일드카드로 대회에 나설 예정이다.

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김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com