[오피셜] 차라리 손흥민 다시 데려오지...토트넘, 최악의 영입 공식발표 '약물 논란 먹튀 공격수'

사진=토트넘

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[스포츠조선 김대식 기자]토트넘이 1년 넘도록 뛰지 못한 미하일로 무드리크를 임대로 데려왔다.

토트넘은 2일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '우크라이나 국가대표 공격수 무드리크를 한 시즌 임대 영입했음을 발표하게 되어 기쁘다'며 영입을 공식화했다. 유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노에 따르면 이번 거래에 영입 의무 조항은 없다. 선택 영입 조항이 포함된 임대로, 토트넘은 무드리크를 영입하고 싶다면 7500만유로(약 1195억원)를 지불해야 한다.

무드리크는 "정말 환상적인 기분이다. 빨리 훈련에 참가해 이 클럽을 위해 뛰고 싶고, 로베르토 데 제르비 감독님과 다시 만나게 되어 매우 기쁘다. 저는 스피드와 창의성을 가져다줄 수 있는 선수이며, 공격과 수비 양쪽 모두에서 도움이 되고 싶다. 팬분들을 열광시키고 싶다. 이곳에 좋은 선수들이 포진한 강한 선수단이 있다는 걸 느낄 수 있으며, 그들과 함께 경기장을 누비며 특별한 순간들을 공유하기를 고대하고 있다"며 입단 소감을 전했다.

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무드리크 영입을 추진한 데 제르비 감독은 커리어 초반에 무드리크와 함께 일해본 적이 있기에, 그가 우리 팀에 무엇을 가져다줄 수 있는지 정확히 알고 있다. 그는 스피드와 일대일 상황에서의 능력으로 경기를 바꿀 수 있는 퀄리티를 가지고 있으며, 흥미진진한 공격적 재능을 지닌 선수다. 저는 그에게 많은 것을 요구할 것이며, 그가 최고의 모습을 찾을 수 있도록 돕는 것이 우리의 역할이다. 그렇게 해낸다면 그는 우리에게 매우 중요한 선수가 될 수 있다. 그가 이곳을 선택해 주어 매우 기쁘고, 그와 다시 일하게 될 날이 기다려진다"며 기대감을 드러냈다.

무드리크도 자신감이 넘쳤고, 데 제르비 감독 역시 성공을 확신했지만 시선은 좋지 않은 게 사실이다. 최우선 타깃인 코디 학포를 영입하지 못한 뒤에 대안이 없어서 영입한 선수라는 느낌을 지울 수 없다. 완래 학포를 영입하려고 했던 토트넘이지만 학포가 당시에는 맨체스터 시티행을 원하면서 영입이 틀어졌다. 이후 에버턴의 일리만 은디아예와 접촉했고, 히샬리송을 넘겨주면서 데려오려고 했다. 그러나 히샬리송이 에버턴 이적을 거부하면서 없던 일이 됐고, 결국 무드리크를 임대로 데려왔다.

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무드리크가 데 제르비 감독 밑에 있던 샤흐타르 도네츠크 시절에는 엄청난 퍼포먼스를 보여준 게 사실이다. 2022~2023시즌 전반기에 19경기 10골-9도움을 터트렸다. 유럽챔피언스리그(UCL)에서도 맹활약하자 첼시, 아스널 등의 관심을 받았다. 최종 행선지는 첼시.

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그러나 첼시에서 무드리크는 73경기 10골-11도움에 그쳤다. 심지어 2024년 11월 무드리크는 4년 출장 정지라는 충격적인 징계를 받게 됐다. 도핑 방지 규정 위반 혐의로 기소됐기 때문이다. 멜도니움이라는 금지 약물을 복용한 게 확인됐기 때문이다. 하지만 무드리크는 스포츠중재재판소(CAS)에 항소했고, 세계반도핑기구와의 합의로 지난 7월, 20개월 만에 징계 해제 결정이 내려졌다.

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무드리크는 이후 공식 경기를 소화한 적이 없기 때문에 어떤 경기력을 보여줄 수 있을지 완전히 미지수다. 손흥민 대체자를 여전히 찾고 있는 토트넘은 또 영입이 실패할 가능성이 있어 보인다.